EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emeki aylıkları belli oldu. Türkiye'de bulunan yaklaşık 10,5 milyon SSK emeklisi ile 2,8 milyon Bağ-Kur emeklisi merakla 2025 yılında ne kadar emekli maaşı alacaklarını bekliyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığın 14 bin 469 liraya yükseldiğini belirtti. Bakan Işıkhan artışın yüzde 15,75 olduğunu ifade etti.







