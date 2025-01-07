En düşük emekli maaş zammı 2025 Ocak için beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan geldi. Ocak zammının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı zammı ekonomi gündeminde en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırıldığını açıkladı. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2025 SSK-Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli maaşı ne kadara yükseldi?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emeki aylıkları belli oldu. Türkiye'de bulunan yaklaşık 10,5 milyon SSK emeklisi ile 2,8 milyon Bağ-Kur emeklisi merakla 2025 yılında ne kadar emekli maaşı alacaklarını bekliyordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığın 14 bin 469 liraya yükseldiğini belirtti. Bakan Işıkhan artışın yüzde 15,75 olduğunu ifade etti.
Yeni en düşük emekli maaşının TBMM'de kabul edilecek yasa ile yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2024 Temmuz'da ise en düşük maaş 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti.
Aralık ayında Asgari Ücret Tespit komisyonunun toplanması ile 2025 yılı asgari ücreti net 22 bin 104,67 lira olarak belirlenmişti. Aralık ayı enflasyonunun bir yıllık yüzde 44,38 olarak gelmesi ile 2025 yılında memur ile emeklilerin alacağı maaş oranı ortaya çıkmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan " Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2025
2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı 15,75 olarak hesaplandı.
12.500 emekli maaşı alan emeklilerin zamlı maaşı 14.468 TL
13.000 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 15.047 TL
14.000 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 16.205 TL
15.000 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 17.362 TL
17.500 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 20.256 TL
18.000 emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 20.835 TL
19.000 emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 21.993 TL
20.000 emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 23.150 TL oldu.