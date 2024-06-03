EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti: Öğretmen, hemşire, polis...

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Maaşlar, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre güncellenecek. Bugün TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyonu, Temmuz zammı öncesinde en kritik veri olarak öne çıktı. Tüm emekliler ile öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis gibi mesleklerdeki yeni maaşlar hesaplandı. İşte en düşük emekli maaşı formülü ve memurlar için maaş tablosu...

1 / 10 Emekli ve memur maaşı zamları, yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Ocak 2024'te tüm emekliler ve memurlar için maaş zammı %49,25 olarak gerçekleşmişti. Bugün, emekli ve memur maaşları için önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Milyonlarca kişi, Temmuz ayında alacakları maaşları hesaplamaya başladı. Peki, Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde...

2 / 10 MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE Mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 arttı. Yıllık bazda ise oran yüzde 75,45 oldu. Ekonomi yönetiminin yıl başından bu yana işaret ettiği dezenflasyon sürecinin bu aydan itibaren başlaması bekleniyor.

3 / 10 Böylece emekli ve memur zammının kesinleşmesine sadece 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile 16 milyon emekli, 4 milyon memur refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.

4 / 10 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ İlk 4 ay için enflasyon yüzde 18,72 olmuştu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda artışı ceplerine koymuştu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil yüzde 13,56’lık zammı garantilemişti. Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında kesinleşen zam oranları şöyle oldu: • 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72 • 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72 • 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72 • 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 • 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4

5 / 10 KESİN ZAM İÇİN İPUCU Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı veriler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 gelmesi bekleniyor. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammını yansıtıyor. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme dahil hesap yapıldığında zam oranının yüzde 20,02 gelmesi bekleniyor.

6 / 10 EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI (5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAM) Memur: 32.860 liradan - 38.577 liraya, Bekar memur: 30.372 liradan - 35.656 liraya, Memur emeklisi: 14.740 liradan - 17.304 liraya yükseldi.

7 / 10 Temmuz ayında yüzde 20,02’lik artış sonrası en düşük memur maaşının 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak. En düşük memur emekli maaşının da 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.

8 / 10 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞINDA YENİ RAKAMLAR Yüzde 22,72'lik artış ile yeni maaşlar şöyle oldu: Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL -12.490 TL • Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 9.927 TL • SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 13.949 TL • SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.648 TL Not: 10.000 liranın altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

9 / 10 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA FORMÜL Şu an 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli kök aylık rakamının da Temmuz ayı ile güncellenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için birçok formül konuşuluyor.