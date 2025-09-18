EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI SON HESAPLAMALAR: SSK, BAĞ-KUR ve 4C'liye olasılıklar açıklandı! 16.881, 17.000, 19.500, 21.000 TL maaş alanlar ne kadar zam alacak?

Merkez Bankası’nın enflasyon raporu

Merkez Bankası, bu yılın üçüncü enflasyon raporunda 2025 sonu için yüzde 25 ile yüzde 29 arasında bir tahmin açıkladı.

Eğer yüzde 25’lik öngörü gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 7.14 olacak. Bu da maaşların aynı oranda artması anlamına geliyor. Taban maaşın 18 bin 86 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 29’luk üst bantta ise 6 aylık enflasyon yüzde 10.56’ya çıkıyor. Böylece en düşük maaş 18 bin 663 liraya ulaşacak.