GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilir. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir.





1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,





10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 16.250 TL





10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 20.000 TL





15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 22.500 TL





20.000 TL ve üzeri ise 25.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.