2025 yılı emekli promosyon kampanyalarıyla birlikte bankalar arasındaki yarış yeniden alevlendi. Milyonlarca emekli, en yüksek ödemeyi sunan bankaları araştırırken, kurumlar da promosyon miktarlarını birer birer açıklamaya başladı. Talebin yoğunlaşmasıyla birlikte hem özel hem de kamu bankaları cazip tekliflerle emeklileri kendi bünyelerine çekmeye çalışıyor. Banka seçimi yapacak emekliler, ödeme tutarlarının yanı sıra başvuru şartlarını da yakından takip ediyor.
2025 yılına girilmesiyle birlikte emekli promosyonlarında hareketli günler yaşanıyor. Bankaların sunduğu promosyon tutarları birbiri ardına açıklanırken, en yüksek ödemeyi veren kurumlar emeklilerin yakın takibinde. Artan ilgi bankalar arasında rekabeti kızıştırırken, kampanyalara yeni avantajlar da eklenmeye başladı. Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, başvuru koşulları ve ödeme tarihlerini araştırıyor.
EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN 2025 DÖNEMİ BAŞLADI
Emekli promosyon kampanyaları 2025 yılında da son sürat devam ediyor. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Bankalar ise yeni açıkladıkları emekli promosyonu detayları ile rekabet gücünü artırmaya çalışıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank'ın da dahil olduğu 12 banka emekli promosyonu kampanyası düzenliyor. İşte banka promosyonu için merak edilenler...
İŞTE 12 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilir. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 16.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 20.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri ise 25.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ONB
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü !
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.
İŞ BANKASI
Kampanya, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 12.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 16.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 18.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 21.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
Emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Türkiye Finans'ta!
28 Mart 2024 tarihi itibarıyla maaşını Türkiye Finans'a taşıyan, 12.000 TL'ye varan emekli promosyonu yanı sıra Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülden yararlanabilirsiniz.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı
0 - 9.999 TL 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.
DENİZBANK
Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.
Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.
Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak;
Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,
Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
ŞEKERBANK
Kampanya, Bankadan emekli maaşını almakta olan ve Şekerbank'ta yeni hesap açan 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler için geçerlidir.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 10.000 TL;
10.000-14.999 aralığında ise 15.000 TL;
15.000-19.999 aralığında ise 18.000 TL;
20.000 ve üzeri ise 20.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.