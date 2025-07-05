EMEKLİ PROMOSYON TEMMUZ AYI ÜCRETLERİ: Emekli promosyon ödemeleri güncellendi mi, ne kadar oldu?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı emekliler için Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak banka promosyon kampanyaları duyuruldu. Emekli maaşını belirli bankalardan alma taahhüdü veren vatandaşlara sunulan bu promosyonlar, bankaların rekabetiyle daha cazip hâle geldi. Ödemeler 12 bin TL’den başlarken, bazı bankalar ek koşullarla bu tutarı 20 bin TL’nin üzerine kadar çıkarıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka sunuyor? Detaylı liste ve başvuru şartları haberimizde...
Temmuz ayı emeklilere sadece maaş zammı değil, dev promosyon kampanyaları da getirdi! SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine yönelik sunulan promosyonlar bu ay itibarıyla 12 bin TL’den başlıyor, bazı bankalarda ise 25-27 bin TL’ye kadar çıkıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verenler için adeta fırsatlar yarışı başladı. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? İşte Temmuz 2025 güncel emekli promosyonları listesi...
TEMMUZ 2025’TE EMEKLİLERE PROMOSYON YAĞMURU
Bankalar Arasında Rekabet Kızıştı: Promosyonlar 27 Bin TL’ye Dayandı!
Emeklilerin gözü Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen banka promosyon kampanyalarına çevrildi. SGK'ya bağlı emekli maaşı alan vatandaşlar için sunulan bu fırsatlar, bankalar arası rekabetle birlikte dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı bankalar 12 bin TL’den başlayan promosyonları, ek kampanyalarla birlikte 27 bin TL’ye kadar yükseltiyor.
İŞ BANKASI: 21 BİN TL’YE KADAR PROMOSYON
1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyaya göre, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar koşullara göre değişen tutarlarda promosyon alabiliyor:
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL + 6.000 TL koşullu = 12.500 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL + 6.000 TL = 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL + 6.000 TL = 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + 6.000 TL = 21.000 TL
HALKBANK: 12 BİN TL’YE KADAR NAKİT ÖDEME
3 yıl boyunca maaşını Halkbank’tan alma taahhüdü veren emekliler için belirlenen promosyon tutarları şöyle:
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
SGK’dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL altı maaş alanlar: 5.000 TL
GARANTİ BBVA: BONUS İLE BİRLİKTE 21 BİN TL’YE KADAR
1 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada 3 yıl taahhüt veren emekliler için baz promosyonlara ek 6.000 TL’ye kadar bonus fırsatı da sunuluyor.
0 – 9.999 TL: 6.250 TL + bonus
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL + bonus
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL + bonus
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + bonus
YAPI KREDİ: 25 BİN TL’YE KADAR TOPLAM KAZANÇ
15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada net maaş tutarına göre belirlenen promosyonlara 5.000 TL’ye kadar ek ödül fırsatı da eklendi.
0 – 9.999 TL: 6.250 TL + ek ödül
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL + ek ödül
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL + ek ödül
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + ek ödül
ING TÜRKİYE: EK KAMPANYALARLA 25 BİN TL’YE ULAŞIYOR
SGK maaşını ING’ye taşıyan emeklilere verilen promosyon:
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ek kampanyalar ve fatura talimatları ile toplam kazanç 25.000 TL’ye ulaşabiliyor.
TEB: 36 AYLİK TAAHHÜTTE 21 BİN TL PROMOSYON
Türk Ekonomi Bankası (TEB), promosyonlara 9.000 TL’ye kadar ek kampanya ödemesi ekleyerek dikkat çekiyor:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL + 9.000 TL = 14.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL + 9.000 TL = 17.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL + 9.000 TL = 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL + 9.000 TL = 21.000 TL
VAKIFBANK: TROY KART AVANTAJIYLA 15 BİN TL’YE KADAR
1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında promosyon tutarları şu şekilde:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Troy Emekli Kart ile yapılan harcamalarda ek fırsatlarla toplam avantaj 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
ZİRAAT BANKASI: 12 BİN TL’YE VARAN DESTEK
SGK emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara yönelik kampanyada toplamda 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılabiliyor. Detaylar banka şubelerinden ya da Ziraat Bankası'nın dijital kanallarından öğrenilebiliyor.
UYARI: Kampanyalar ve ödeme koşulları bankaların inisiyatifinde değişiklik gösterebilir. En güncel ve kesin bilgiler için bankaların resmi web siteleri veya şubeleri ziyaret edilmelidir.