EMEKLİ PROMOSYON TEMMUZ AYI ÜCRETLERİ: Emekli promosyon ödemeleri güncellendi mi, ne kadar oldu?

Temmuz ayı emeklilere sadece maaş zammı değil, dev promosyon kampanyaları da getirdi! SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine yönelik sunulan promosyonlar bu ay itibarıyla 12 bin TL’den başlıyor, bazı bankalarda ise 25-27 bin TL’ye kadar çıkıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verenler için adeta fırsatlar yarışı başladı. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? İşte Temmuz 2025 güncel emekli promosyonları listesi...