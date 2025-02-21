Emekli Promosyonları 30 Bin Lira Olur mu?

Banka promosyonları, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi. Hem yeni hem de mevcut emekliler, daha yüksek promosyon almak için bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak görüşmelerin ardından promosyon tutarlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor. Şu anda 27 bin liraya kadar çıkan promosyon ödemelerinin 30 bin liranın üzerine çıkabileceği konuşuluyor.