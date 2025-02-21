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Emekli promosyonu 40 bin TL olacak mı? İşte artış dahil emekli maaş promosyonları

Emekli promosyonu 40 bin TL olacak mı? İşte artış dahil emekli maaş promosyonları

09:2521/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Emekli maaş zamlarının netleşmesiyle bankalar promosyon yarışına girdi. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyanlara 27 bin TL’ye kadar ödeme yaparken, promosyon tutarlarının daha da artıp artmayacağı merak konusu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar, mart ayında yeni promosyon anlaşmaları için masaya oturmaya hazırlanıyor. Peki, promosyonlar 30 bin TL’ye kadar çıkacak mı?

Emeklilere yönelik banka promosyonları hızla yükselirken, 27 bin TL’ye kadar çıkan ödemeler gündemde. Milyonlarca emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında mart ayında yapılacak görüşmeyi bekliyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,74’lük zam sonrası bankaların promosyon kampanyaları da hareketlendi. Peki, promosyon tutarları daha da artacak mı? İşte emeklilerin merak ettiği detaylar...

Emekli Promosyonları 30 Bin Lira Olur mu?

Banka promosyonları, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi. Hem yeni hem de mevcut emekliler, daha yüksek promosyon almak için bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak görüşmelerin ardından promosyon tutarlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor. Şu anda 27 bin liraya kadar çıkan promosyon ödemelerinin 30 bin liranın üzerine çıkabileceği konuşuluyor.

Emekli Promosyonları Maaşa Göre Belirleniyor

Banka promosyonları, emekli maaşının tutarına göre değişiyor. Mevcut uygulamada maaş dilimleri şu şekilde belirlenmiş durumda:

10 bin TL altı

10 bin TL – 14 bin 999 TL arası

15 bin TL – 19 bin 999 TL arası

20 bin TL ve üzeri

Ödenen promosyon tutarları 5 bin liradan başlayıp 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

27 Bin Liralık Promosyon İçin Gerekli Şartlar

Bankaların sunduğu en yüksek promosyon tutarlarından faydalanmak için belirli şartlar bulunuyor. Buna göre:

Emeklinin maaşını taşıdığı bankada 36 ay kalmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

En az 2 adet otomatik ödeme talimatı verilmesi isteniyor.

Bazı bankalar kredi kartı başvurusu şartı da koyabiliyor.

Mart Ayını Beklemek Avantajlı Olabilir

Bankalar ile SGK’nın mart ayında yapacağı yeni promosyon anlaşmaları, daha yüksek tutarları gündeme getirebilir. Bu nedenle, emeklilerin acele etmeden yeni promosyon miktarlarını görmesi tavsiye ediliyor. Özellikle son dönemde 27 bin TL’ye kadar yükselen promosyonların 30 bin TL seviyesine ulaşabileceği belirtilirken, 40 bin TL gibi rakamların da konuşulduğu ifade ediliyor.

Emekliler Cayma Hakkını Nasıl Kullanacak?

Mart ayında yeni bir promosyon anlaşması açıklandığında, mevcut bankasıyla sözleşmesi devam eden emekliler de yeni fırsatlardan yararlanmak isteyebilir. Bu durumda cayma hakkı devreye giriyor. Eğer emekli daha önce promosyon aldıysa ve taahhüt süresi dolmadan bankasını değiştirmek istiyorsa, aldığı promosyonu kalan süresine göre iade etmesi gerekiyor.

Örneğin, iki yıl önce 12 bin TL promosyon almış ve bir yılı kalmış bir emekli, 12 bin TL’yi 36 aya bölerek kalan 12 ayı hesaplar. Buna göre geri ödenecek tutar 4 bin TL olur ve yeni promosyon fırsatlarından yararlanabilir.

Bankaların Güncel Emekli Promosyon Tutarları

Halkbank

10 bin - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8.000 TL

15 bin - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

VakıfBank

10 bin TL’ye kadar olan maaşlar için: 5.000 TL

10 bin - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8.000 TL

15 bin - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

İş Bankası

10 bin TL altı maaş alanlara: 5.000 TL

10 bin - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8.000 TL

15 bin - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Garanti BBVA

10 bin TL altı maaş alanlara: 6.250 TL

10 bin - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

15 bin - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 12.500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL

Akbank

10 bin TL altı maaş alanlara: 5.000 TL

10 bin - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8.000 TL

15 bin - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Ek olarak, fatura talimatı verenlere 2.500 TL chip-para ödülü sunuluyor.

Mart ayında yapılacak yeni anlaşmalarla promosyon tutarlarının daha da artıp artmayacağı merakla bekleniyor.

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