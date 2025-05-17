EMEKLİ PROMOSYONU SIFIRDAN GÜNCELLENDİ: 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?

Emeklilerin banka promosyonlarına olan ilgisi artarak devam ediyor. Özel bankaların Mayıs ayı itibarıyla tutarları yukarı çekmesinin ardından, gözler kamu bankalarının sunduğu promosyon tekliflerine çevrildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu avantajlı kampanyalar, emekli maaşını 3 yıl aynı bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına yönelik yoğun ilgi görüyor. Güncel ödeme tutarları ve başvuru sürecine dair gelişmeler yakından takip ediliyor.
Mayıs ayıyla birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden gündeme gelirken, kamu bankalarına olan ilgi de hız kazandı. Özel bankaların promosyon tutarlarını artırması, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın da kampanyalarına olan talebi artırdı. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt eden emekliler, en avantajlı promosyonu veren kurumu seçmeye çalışıyor. Kamu bankalarının güncel ödeme tabloları ve başvuru detayları merakla bekleniyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat'ten alan müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
Promosyon için başvurular; Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi'nden yapılabilir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Vakıfbank tarafından ödenen emekli promosyon tutarları 1 aylık emekli maaşı:
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL'dir.
Başvurular VakıfBank şubesinden, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarından ya da VakıfBank Mobil üzerinden yapılabiliyor.
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?
Brüt maaş tutarı: 10.000 TL - 14.999,99 TL / Promosyon tutarı: 8.000 TL
Brüt maaş tutarı: 15.000 TL - 19.999,99 TL / Promosyon tutarı: 10.000 TL
Brüt maaş tutarı: 20.000 TL ve üzeri / Promosyon tutarı: 12.000 TL
Ayrıca SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altında olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.
Halkbank promosyon başvurusu için Halkbank Mobil, İnternet Şubesi ve Şubelere müraacat etmek yeterli.