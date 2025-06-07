EMEKLİ PROMOSYONU BAŞTAN SONA GÜNCELLENDİ: 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?

Mayıs ayıyla birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden gündeme gelirken, kamu bankalarına olan ilgi de hız kazandı. Özel bankaların promosyon tutarlarını artırması, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın da kampanyalarına olan talebi artırdı. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt eden emekliler, en avantajlı promosyonu veren kurumu seçmeye çalışıyor. Kamu bankalarının güncel ödeme tabloları ve başvuru detayları merakla bekleniyor.