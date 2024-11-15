Emekli taban maaşı ne kadar olacak? İlk ipucu geldi

Emekliler, maaş zam oranlarına odaklanmışken, yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 12,06 olarak belirlendi. Kök aylığı, en düşük maaşın altında kalan emekliler ise bu zamdan etkilenmeyecek. Şu anda yaklaşık 4 milyon emekli bu durumdan faydalanıyor. En düşük maaşla ilgili düzenleme için Meclis'e ihtiyaç duyulurken, Çalışma Bakanı Işıkhan, "Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklaması yaptı.

1 /12 Emekliler, 6 aylık enflasyon oranına göre zam alırken, kök aylıkları 12 bin 500 liranın altında olanların maaşı bu tutara tamamlanıyor. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Gözler Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi.

2 /12 Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. En düşük aylığa zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin refah seviyesinde bir değişik olmayacak.

3 /12 BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

4 /12 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, "2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

5 /12 ZAM ORANI NETLEŞİYOR Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

6 /12 Emekli maaşlarında nihai zam oranı kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek.

7 /12 EMEKLİ ZAM SENARYOLARI Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin tutması halinde emekliler, yüzde 14,60 zam alacak.

8 /12 Hedefin üst bandı olan yüzde 46'nin gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 16,88 olacak.

9 /12 Kasım ve aralık ayında enflasyon yüzde 2,5 çıkması halinde maaş zammı yüzde 17,73'yi bulacak.

10 /12 EN DÜŞÜK EMEKLİ NASIL BELİRLENİYOR? Enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

11 /12 Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor.