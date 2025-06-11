EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 4A-4B-4C yeni maaş tablosu! Temmuz SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı artış oranı netleşmeye başladı. Mayıs enflasyonu %1,53 olarak açıklanırken, gözler şimdi Haziran ayı rakamlarına çevrildi. Temmuz zammının kesinleşmesiyle birlikte, “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusu da gündemde. İşte 2025 Temmuz emekli zammına dair son gelişmeler…
Emekli maaşları için Temmuz zammı hesaplamalarında sona yaklaşılıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı zam oranı şekillenmeye başladı. Mayıs ayı enflasyonu %1,53 olarak duyurulurken, zam oranının netleşmesi için tek eksik veri Haziran ayı. Emekliler, “Temmuz ayında maaşlar ne kadar artacak?” sorusuna yanıt ararken, en düşük emekli maaşının kaç TL’ye yükseleceği de merak konusu. İşte zam sürecine dair detaylar…
MAYIS AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU
2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın 2. Enflasyon Raporu'nda yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 24 oldu. Ocak 2025'te aylık enflasyon yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 oldu. Haziran ayı için beklenti yüzde 1,70.
YIL BAŞINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Ocak 2025'te SSK, Bağkur emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya kadar yükseldi. Memur emeklisi ise yüzde 11,54 zam aldı. En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi. Ocak zammıyla beraber aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ DE ZAMLANDI
Emekli maaşlarına yapılan zamla beraber Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda iki kere ödenen emekli bayram ikramiyeleri de zamlandı. 2024 yılında 3 bin lira olarak ödenen emekli ikramiyeleri yüzde 33 zamla beraber 4 bin liraya çıkarıldı. Kurban Bayramı ikramiyeleri cumartesi gününden itibaren hesaplara yatmaya başladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Tahminler doğrultusunda 5 aylık enflasyon farkı ile beraber en düşük emekli maaşı 14 469 liradan yüzde 15,10 zamla 16 bin 653 liraya kadar yükselecek.
Toplam enflasyon: Yüzde 15.10
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 8.58
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 14.01
Öte yandan haziran ayı için enflasyon tahmin yüzde 1,70 olarak açıklandı. Tüm tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon oranları şu şekilde olacak:
Ocak: 5.03
Şubat: 2.27
Mart: 2.46
Nisan: 3
Mayıs: 2,2
Haziran: 1,70
Bu rakamlara göre 6 aylık enflasyon farkı için yapılan hesaplama da değişecek.
Toplam enflasyon: %17,82
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %11.16
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde %16.72