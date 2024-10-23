EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI DEĞİŞTİ! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda 12.500 TL altı alanlar...

Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım başladı. 2025 yılına yaklaşırken, 20 milyondan fazla emekli ve memur, yeni yılda ne kadar maaş artışı alacaklarını merakla bekliyor. Yıl sonu enflasyon verileri, maaş zam oranlarını belirlemede kritik rol oynarken, anket sonuçlarına göre yapılan tahminler, 2025 emekli ve memur zamlarına dair ilk ipuçlarını ortaya koydu. Özellikle emekli zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman yapılacak ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak gibi soruların yanıtları, enflasyon beklentileri ışığında şekillenmeye başladı.