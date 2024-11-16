Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Beklenti anketi hesapları değiştirdi

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında alacakları zamlı maaşlara odaklandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla dört aylık enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Bugün açıklanan Kasım piyasa anketi, zam oranlarına ilişkin beklentilerde değişiklik olduğunu ortaya koydu. Kesin zam oranları, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek. Peki emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

1 /11 Milyonlarca işçi, memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına odaklandı. Memur ve emeklilerinin maaş artışları, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, Temmuz-Ekim dönemindeki dört aylık toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kesin zam oranları, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

2 /11 PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ Merkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi.

3 /11 6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK? Piyasa katılımcılarının kasım ve aralık beklentileri göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 16,22 olarak hesaplandı. Aralık enflasyon rakamları ocak ayının ilk haftasında belli olacak.

4 /11 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. İşçi emeklilerinin ekim ayı itibarıyla yüzde 12,06 zammı kesinleşmiş oldu.

5 /11 Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 16,22 oranında zam yapılacak.

6 /11 MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK? Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.

7 /11 Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

8 /11 Memurlar, ekim ayı itibarıyla 1,87'lik enflasyon farkını elde etti. Enflasyon beklentileri üzerinden hesaplama yapıldığında memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,65'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

9 /11 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TAHMİNİ Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12 olarak gerçekleşecek.

10 /11 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.