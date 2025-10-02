Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emekliler için fırsat zamanı: En yüksek emekli promosyonu 2025 Ekim’de hangi bankada? İşte güncel rakamlar

Emekliler için fırsat zamanı: En yüksek emekli promosyonu 2025 Ekim’de hangi bankada? İşte güncel rakamlar

20:402/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ekim 2025’te bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu bankaları 12.000 TL seviyesini korurken özel bankalar yarışa girdi. Yapı Kredi ve Akbank, ek ödemeler ve şartlarla birlikte 30.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunarak zirveye yerleşti. Türkiye Finans 29.500 TL, ING 28.000 TL, DenizBank ise 27.000 TL’ye varan promosyonla öne çıkıyor. Garanti BBVA, İş Bankası, QNB ve TEB gibi bankalar da 20 bin TL’nin üzerinde promosyon teklif ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıyarak yüksek tutarlı promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Emeklilerin gözü bankaların promosyon kampanyalarında. 2025 Ekim ayına girilmesiyle birlikte bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalar mevcut rakamlarını korurken, bazıları ise tutarlarını artırdı. Ek ödemeler ve kampanyalarla birlikte promosyon miktarı 30 bin TL’ye kadar ulaştı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Akbank, Garanti, ING, QNB, İş Bankası ve diğer bankaların güncel promosyon tutarları…

Kamu Bankaları Promosyon Tutarları

Kamu bankaları promosyon tutarlarını sabit tuttu.

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar

Halkbank: 12.000 TL’ye kadar

VakıfBank: 12.000 TL’ye kadar.

Özel bankalarda yarış kızıştı

Özel bankalar Ekim ayında promosyon tutarlarını yükseltti.


Yapı Kredi: 30.000 TL’ye varan promosyon

Akbank: 30.000 TL’ye varan promosyon

Türkiye Finans: 29.500 TL’ye kadar

ING: 28.000 TL’ye kadar

DenizBank: 27.000 TL’ye kadar

Garanti BBVA: 25.000 TL’ye kadar

İş Bankası: 24.000 TL’ye kadar

TEB: 21.000 TL’ye kadar

QNB Finansbank: 20.400 TL’ye kadar

En yüksek promosyon hangi bankada?


2025 Ekim ayı itibarıyla en yüksek promosyonu sunan bankalar Yapı Kredi ve Akbank oldu. Her iki banka da ek kampanya ve şartlarla birlikte 30.000 TL’ye varan promosyon imkânı sağlıyor. Katılım bankaları arasında ise Türkiye Finans, 29.500 TL ile öne çıkıyor.


Kimler faydalanabiliyor?


SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt ederek promosyon kampanyalarına katılabiliyor. Ayrıca bazı bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya yakınlarını davet etme gibi ek koşullarla ek promosyon fırsatları sunuyor.

Emekli promosyonu nasıl alınır?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.


Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor.


Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.



#Emekli maaş promosyonu
#Emekli promosyon Ekim 2025
#Emekli maaşı
#Banka promosyonları
#En yüksek promosyon veren bankalar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ekim 2025 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için cuma namazı vakitleri