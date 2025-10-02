Emekliler için fırsat zamanı: En yüksek emekli promosyonu 2025 Ekim’de hangi bankada? İşte güncel rakamlar

Ekim 2025’te bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu bankaları 12.000 TL seviyesini korurken özel bankalar yarışa girdi. Yapı Kredi ve Akbank, ek ödemeler ve şartlarla birlikte 30.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunarak zirveye yerleşti. Türkiye Finans 29.500 TL, ING 28.000 TL, DenizBank ise 27.000 TL’ye varan promosyonla öne çıkıyor. Garanti BBVA, İş Bankası, QNB ve TEB gibi bankalar da 20 bin TL’nin üzerinde promosyon teklif ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıyarak yüksek tutarlı promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.
Emeklilerin gözü bankaların promosyon kampanyalarında. 2025 Ekim ayına girilmesiyle birlikte bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalar mevcut rakamlarını korurken, bazıları ise tutarlarını artırdı. Ek ödemeler ve kampanyalarla birlikte promosyon miktarı 30 bin TL’ye kadar ulaştı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Akbank, Garanti, ING, QNB, İş Bankası ve diğer bankaların güncel promosyon tutarları…
Kamu Bankaları Promosyon Tutarları
Kamu bankaları promosyon tutarlarını sabit tuttu.
Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar
Halkbank: 12.000 TL’ye kadar
VakıfBank: 12.000 TL’ye kadar.
Özel bankalarda yarış kızıştı
Özel bankalar Ekim ayında promosyon tutarlarını yükseltti.
Yapı Kredi: 30.000 TL’ye varan promosyon
Akbank: 30.000 TL’ye varan promosyon
Türkiye Finans: 29.500 TL’ye kadar
ING: 28.000 TL’ye kadar
DenizBank: 27.000 TL’ye kadar
Garanti BBVA: 25.000 TL’ye kadar
İş Bankası: 24.000 TL’ye kadar
TEB: 21.000 TL’ye kadar
QNB Finansbank: 20.400 TL’ye kadar
En yüksek promosyon hangi bankada?
2025 Ekim ayı itibarıyla en yüksek promosyonu sunan bankalar Yapı Kredi ve Akbank oldu. Her iki banka da ek kampanya ve şartlarla birlikte 30.000 TL’ye varan promosyon imkânı sağlıyor. Katılım bankaları arasında ise Türkiye Finans, 29.500 TL ile öne çıkıyor.
Kimler faydalanabiliyor?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt ederek promosyon kampanyalarına katılabiliyor. Ayrıca bazı bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya yakınlarını davet etme gibi ek koşullarla ek promosyon fırsatları sunuyor.
Emekli promosyonu nasıl alınır?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor.
Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.