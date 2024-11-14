Emeklilerin ödemeleri güncellendi: En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Emekli promosyonları için bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da emekli müşterileri çekmek için cazip promosyon kampanyaları sunuyor. Emekliler, en yüksek promosyon ödemesini alabilmek için teklifleri dikkatle inceliyor ve bankalar arasındaki farklıları karşılaştırıyor. Bazı bankalar emekli promosyon miktarını 24 bin liraya kadar yükseltti. Hangi bankanın en yüksek promosyonu sunduğu ise emekliler için en çok merak edilen konular arasında. İşte banka banka promosyon detayları...

1 /8 Emekliler, daha yüksek promosyon ödemesi sunan bankalardan maaş almak istiyor. Bankalar, emekli müşterilerini kazanmak için promosyon miktarlarını artırarak rekabete giriyor. Bu dönemde bankalar arasındaki yarış hızlanırken, emekliler de hangi bankadan maaşlarını alacaklarına karar vermek için promosyon tekliflerini karşılaştırıyor. Yüksek promosyon ödemeleri, emekliler için önemli bir karar faktörü haline gelirken, bankaların sunduğu teklifler arasındaki farklar, emeklilerin tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.

2 /8 İŞTE GÜNCEL BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONLARI HALKBANK Halkbank, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine, maaş miktarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor. 10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

3 /8 ING BANK SGK emekli maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılırken, ek olarak çeşitli kampanyalarla toplamda 20.000 TL’ye kadar promosyon alınabiliyor. 10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

4 /8 VAKIFBANK VakıfBank, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine, maaşlarına göre 24.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, VakıfBank’ın emekli kartlarıyla yapılan alışverişlerde ek nakit ödemeleri sağlanıyor. 10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL (3 yıl için) 10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL (3 yıl için) 15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL (3 yıl için) 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL (peşin ödeme)

5 /8 YAPIKREDİ Yapı Kredi, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sağlıyor. Ayrıca, çeşitli ek ödüllerle toplamda 3.000 TL’lik ilave ödeme de sunuluyor. 9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL 10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

6 /8 QNB FİNANSBANK QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL'lik bir avantaj sağlanıyor. 0 - 9.999 TL arası: 6.250 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

7 /8 AKBANK Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere, 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL'lik bir ödül fırsatı sunuyor. 0 - 9.999 TL: 6.250 TL 10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL