Emeklilik günü sayanlara liste oluştu! 1999 öncesine 3600 prim günü 2008 sonrasına 4600 gün yeterli olacak

Emeklilik tarihini merak eden ve kıdem tazminatı almak isteyen çalışanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Ülkemizde kıdem tazminatı alabilmek için, son iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. Ayrıca, tazminat hakkı elde edebilmek için çalışanların kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılmaları şartı aranıyor. Ancak 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesi uyarınca, emeklilik için gerekli prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar, isterlerse istifa ederek son iş yerlerinden kıdem tazminatını alabiliyor. Bu düzenleme, prim ve yıl şartını tamamlayanlara önemli bir avantaj sunuyor.