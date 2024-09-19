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EMEKLİLİK REFORM RÜZGARI ESECEK: 100 bin işçiye kadro, 3600 ek gösterge, BAĞ-KUR 7200 prim...

EMEKLİLİK REFORM RÜZGARI ESECEK: 100 bin işçiye kadro, 3600 ek gösterge, BAĞ-KUR 7200 prim...

09:2319/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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2024 yılına ait torba yasa düzenlemeleri, ekonomik ve sosyal alanları kapsayan birçok önemli maddeyi içerdiği için geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. Toplamda 86 maddeyi barındıran bu torba yasa, çeşitli düzenlemeler ve yenilikler getiriyor. Bazı maddeler Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, iş hayatı, sosyal güvenlik, vergi reformları ve diğer birçok konuda önemli değişiklikler içeriyor.

2024 yılına ait 2. Torba Yasa, özellikle ekonomik düzenlemeler ve sosyal haklar açısından geniş kesimler tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı gibi düzenlemeler, çalışanlar ve emekliler için önemli iyileştirmeler içeriyor. Bu torba yasa, sosyal güvenlik sistemindeki dengesizlikleri gidermeyi ve emeklilik koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM

Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak.

Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı.

Düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

3600 EK GÖSTERGE, KADEMELİ EMEKLİLİK, BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI VAR MI?

3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

#100 bin işçiye kadro
#3600 ek gösterge
#Torba Yasa
#taşerona kadro

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