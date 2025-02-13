Sigortalı işe giriş tarihi 1 Ekim 2008 ve sonrası olanlar emekli olduktan sonra çalışmak istemeleri halinde emekli maaşı alamayacak. Karar SSK'lı, Bağ-Kurlu, memur veya sözleşmeli olarak çalışanları ilgilendiriyor. Uzman isim detayları paylaştı. Peki kimler etkilenecek? Düzenleme öncesi ve sonrası farkları neler? İşte detaylar.
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler bir haylı fazla. Emeklilikte çifte maaş devri bitiyor. Peki, emekli olup çalışanların emekli maaşı kesilecek mi? Emeklilikte çalışma konusuyla ilgili SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan açıklama geldi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve çifte maaş alanlar için yeni bir düzenleme getirdi. TGRT Haber'de yer alan habere göre; SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 1 Ekim 2008’den sonra sigorta girişi yapılanlar için bu dönemin sona erdiğini belirtti.
Karakaş, “Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emekli maaşı hem de çalışılan işten maaş alma dönemi sona eriyor. Bu uygulama yalnızca belirli bir kesimi kapsıyor” dedi.
2008 sonrası için Emeklilikte çifte maaş dönemi bitiyor mu?
Düzenleme, 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanları kapsıyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar, emekli olduklarında hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işten maaş alabilecekler.
Karakaş, “Ekim 2008’den önce sigorta girişi olanlar, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çifte maaş almaya devam edecek. Ancak bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar, emekli maaşı alırken çalışmaya devam ederse maaşları kesilecek” diye konuştu.
SGK verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 943 bin 579 emekli, emekli maaşı alırken sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ancak düzenleme, 2008 sonrası sigorta girişi olanları kapsadığından, bu kesim artık emekli maaşı alırken çalışamayacak.
Yapılan düzenleme, sosyal güvenlik sistemindeki yükü hafifletmeyi ve kayıt dışı çalışmayı engellemeyi amaçlıyor.
2008 Öncesi ve 2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanların arasındaki fark nedir?
1 Ekim 2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar:Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek emekli maaşı alırken çalışmaya devam edebilirler. Maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmaz.
1 Ekim 2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar:Emekli maaşı alırken çalışmaya devam ederlerse maaşları kesilecek. Çifte maaş dönemi sona erdi.
1 Ekim 2008, Sosyal Güvenlik Reformu’nun yürürlüğe girdiği tarih olması sebebiyle önemli bir dönüm noktası. Bu tarihten sonra sosyal güvenlik sistemi, daha sürdürülebilir bir yapıya geçmek için birçok değişikliğe uğradı. Çifte maaş uygulamasının sona ermesi de bu reformun bir parçası olarak hayata geçirildi.
Emekli maaşı kesintisi kimi etkilemeyecek?
Düzenleme, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanları etkilemiyor. Bu kişiler, emekli maaşı alırken çalışmaya devam ettiklerinde maaş kesintisi yaşamayacak. Karakaş, “2008 öncesi çalışanlar, mevcut sistemden etkilenmeyecek” diyerek bu ayrımı vurguladı.
Emekli maaşı nasıl öğrenilir?
e-Devlet portalı, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, yapacakları basit bir işlemle emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek.