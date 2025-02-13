Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve çifte maaş alanlar için yeni bir düzenleme getirdi. TGRT Haber'de yer alan habere göre; SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 1 Ekim 2008’den sonra sigorta girişi yapılanlar için bu dönemin sona erdiğini belirtti.

Karakaş, “Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emekli maaşı hem de çalışılan işten maaş alma dönemi sona eriyor. Bu uygulama yalnızca belirli bir kesimi kapsıyor” dedi.