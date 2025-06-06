Emeklinin maaşında 2 kat artış sağlayacak! SSK, BAĞ-KUR emeklisinin maaşını artıracak formül açıklandı: OVP ile prim günü fazla olan...

Emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin sinyali verildi. Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni modelle birlikte, prim gün sayısı ile emekli maaşı arasında daha doğrudan bir ilişki kurulacak. Bu düzenlemeyle çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmaları teşvik edilirken, prim ödemelerini artıranlara daha yüksek maaş bağlanacak. Yeni sistemin detayları ve etki alanı merakla bekleniyor.
Emeklilikte adil maaş sistemi için düğmeye basıldı. Orta Vadeli Program doğrultusunda geliştirilen yeni modelde, çalışma süresi ve prim ödeme gün sayısının emekli maaşına etkisi daha belirgin hale geliyor. Uzun vadede sosyal güvenlik dengesini korumayı hedefleyen bu yapıda, erken emeklilik yerine üretken yaşın uzatılması teşvik edilecek. Yeni modelin nasıl işleyeceği, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
PRİM GÜN SAYISI MAAŞI ARTIRACAK
Yeni emeklilik sistemiyle birlikte daha uzun süre çalışan ve daha fazla prim günü biriktiren sigortalılara daha yüksek maaş bağlanması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerle, yalnızca kazanç seviyesi değil, toplam prim gün sayısı da maaş üzerinde belirleyici rol oynayacak.
ÜÇLÜ HESAPLAMA MODELİ TEK SİSTEME DÖNÜŞECEK
Mevcut sistemde emekli maaşları, 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç dönem dikkate alınarak hesaplanıyor. Her dönemin farklı Aylık Bağlama Oranı (ABO) bulunuyor. Yeni düzenleme ile bu karmaşık yapı sadeleştirilecek ve tüm sigortalılar için ortak bir hesaplama modeli devreye alınacak.
MAAŞI ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER
Emekli aylıklarının hesaplanmasında şu faktörler belirleyici oluyor:
Prime esas kazanç tutarı
Toplam prim gün sayısı
Üç döneme göre hesaplanan Aylık Bağlama Oranı (ABO)
Enflasyon ve büyüme verileri
Güncelleme katsayısı
Emeklilik başvuru tarihi
Bu unsurlar, aynı süre çalışmış kişilerin farklı maaşlar almasına yol açabiliyor.
EMEKLİLİK TARİHİ KRİTİK ROL OYNUYOR
Emekli maaşları, başvurunun yapıldığı yılın ekonomik verilerine göre hesaplandığı için, başvuru yapılan tarih maaşın seviyesini doğrudan etkiliyor. Enflasyonun yüksek olduğu bir yılda başvuranlar daha yüksek aylık alabiliyor. Bu nedenle dilekçenin verilme tarihi dikkatle planlanmalı.
GÜNCELLEME KATSAYISINA SABİT FORMÜL
Yıllar arasında oluşan maaş farklarının başlıca nedeni olan güncelleme katsayısının, sabit bir formüle bağlanması gündemde. Bu adımla, yıl farkı kaynaklı maaş adaletsizliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni katsayı sistemiyle birlikte, maaşlar daha öngörülebilir şekilde belirlenecek.
"YÜKSEK PRİM ÖDEDİM, NEDEN DÜŞÜK MAAŞ ALIYORUM?" SORUSUNA YANIT
Primlerin ödendiği kazanç seviyesi, emekli maaşı üzerinde doğrudan etkili. Sadece yüksek prim günü değil, primlerin hangi gelir düzeyinden yatırıldığı da önemli. Uzun süre asgari ücret üzerinden prim yatıranlar ile yüksekten yatıranlar arasında maaş farkı oluşması doğal kabul ediliyor. Ayrıca, primlerin yüksekten başlayıp sonradan düşürülmesi de emekli maaşını olumsuz etkileyebiliyor.
YENİ MODELDE NELER DEĞİŞECEK?
Yeni sistemle birlikte öne çıkan değişiklikler şöyle olacak:
Karmaşık üçlü hesaplama yerine tek sistemli maaş belirleme
Sabit güncelleme katsayısıyla maaş farklarının azaltılması
Prim gününü artıran ve sistemde kalmayı teşvik eden bir yapı
Maaşlara her ay enflasyon oranına göre otomatik artış
Refah payı tartışmalarını önleyecek net artış mekanizması