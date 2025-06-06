Emeklinin maaşında 2 kat artış sağlayacak! SSK, BAĞ-KUR emeklisinin maaşını artıracak formül açıklandı: OVP ile prim günü fazla olan...

ÜÇLÜ HESAPLAMA MODELİ TEK SİSTEME DÖNÜŞECEK

Mevcut sistemde emekli maaşları, 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç dönem dikkate alınarak hesaplanıyor. Her dönemin farklı Aylık Bağlama Oranı (ABO) bulunuyor. Yeni düzenleme ile bu karmaşık yapı sadeleştirilecek ve tüm sigortalılar için ortak bir hesaplama modeli devreye alınacak.