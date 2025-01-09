EMEKLİNİN TABAN MAAŞ DENKLEMİ ÇÖZÜLDÜ: Kim ne kadar maaş alacak? SSK, Bağ-Kur, dul ve yetim maaşı alanlar...

2025 yılının ilk 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın maaşındaki artış oranları netleşti. Yapılan hesaplamalar sonucu belirlenen zam oranları, e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. Yeni maaş tutarları ve uygulama detayları birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, kim ne kadar maaş alacak? SSK, Bağ-Kur, dul ve yetim maaşı alanlar...
2025 yılına dair 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı ve milyonlarca emekli için maaş artışı hesaplandı. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı da belirlenmiş oldu. Emekliler, maaş farklarını ve yeni maaş tutarlarını merakla bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı nasıl hesaplanacak ve kimler hangi maaşı alacak? E-Devlet üzerinden yapılan güncellemeler nasıl okunacak?
Emeklilerin Maaş Artışları Nasıl Hesaplanacak?
Emekli maaşlarına yapılan artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı olan %15.75 olarak belirlenmişken, Emekli Sandığı emeklilerine %11.54’lük bir artış yapılacak. Bu oranların sabit kalması durumunda, artış Ocak maaşlarına yansıyacak ve emekliler, yeni maaşlarını bu artışla birlikte alacak.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı %25 oranında artırılarak 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkmıştı. 6 aylık enflasyon farkı ise maaşı daha da artırarak 14.469 TL'ye yükseltti. Bu taban maaş, Temmuz ayına kadar geçerli olacak şekilde belirlendi.
En Düşük Emekli Maaşı Değişir Mi?
En düşük emekli maaşı, enflasyon oranına göre belirlenmiş olsa da, bu rakamın TBMM'de görüşülecek olan yasal düzenlemelerle değişme ihtimali bulunuyor. Yasal düzenlemenin ardından maaş tutarları kesinleşecek.
Kimler 14.469 TL Maaş Alacak?
En düşük emekli maaşına yapılan artış, maaşları 14.469 TL'nin altında kalan emekliler için geçerli olacak. Bu emekliler, seyyanen ödeme alacak ve maaşları 14.469 TL'ye tamamlanacak. Tüm emekliler, yeni maaşlarını Ocak ayında alacak.
Yeni Maaşlar Ne Zaman Ödenecek?
Yeni maaş artışları, Ocak ayında ödenmeye başlanacak. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Ancak, taban maaş artışı yasaya göre gerçekleştirileceği için, yasal düzenleme tamamlanmadan maaşlar 12.500 TL olarak ödenecek ve farklar daha sonra hesaplara yatırılacak.
Kök Aylık Nasıl Hesaplanacak?
E-Devlet üzerinden emekli maaşı ve ek ödeme bilgilerini görebilirsiniz. Kök aylık, Ocak ayı itibariyle enflasyon zammı ve ek ödeme tutarları ile hesaplanacak. Aralık ayında belirlenen kök maaşınıza %15.75 artış uygulanacak ve ek ödeme oranı, kök maaşın %4'ü kadar olacak. Ek ödeme tutarı da bu oranlara göre belirlenecek.
Taban Maaş Hesaplama Nasıl Yapılacak?
Yeni maaş hesaplamasında, emeklilerin Aralık ayında aldıkları kök maaşa %15.75 zam yapılacak. Ardından, bu tutara %4 oranında (kök maaş 9.495 TL'nin altındaysa %5) ek ödeme eklenecek. Ancak, toplam ödeme 14.469 TL'nin altında kalırsa, Hazine desteği ile maaş bu tutara tamamlanacak.
Örnek Hesaplama: 11.000 TL Maaş Alan Bir Emekli
Örneğin, Aralık ayında 11.000 TL maaş alan bir emekli, bu maaşa %15.75 zam alacak. Bu artış ile maaşı 12.500 TL'ye çıkacak. Ayrıca, %4 ek ödeme olarak 440 TL ve 1.060 TL Hazine desteği alacak. Bu durumda toplamda 12.500 TL maaş alacak.
Dul ve Yetim Maaşı Hesabı Nasıl Yapılacak?
Dul ve yetimlerin maaşlarına da %15.75 oranında artış yapılacak. Hisseleri oranında maaşları belirlenen 14.469 TL'lik taban maaşla güncellenecek. Bu rakam, dul ve yetimlerin aldıkları paya göre hesaplanacak.
Yeni Maaşlar E-Devlet Üzerinden Nasıl Görüntülenir?
SGK, emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı ve bu bilgiler e-Devlet üzerinden erişilebilir hale getirildi. E-Devlet'te ‘Emekli Ödeme Bilgileri’ kısmında, emekliler yeni ek ödeme tutarını görebilecekler. Bu tutarı, maaşlarını öğrenmek için sırasıyla 25 ile çarparak net maaşlarını ve 26 ile çarparak toplam maaşlarını öğrenebilirler.