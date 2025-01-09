EMEKLİNİN TABAN MAAŞ DENKLEMİ ÇÖZÜLDÜ: Kim ne kadar maaş alacak? SSK, Bağ-Kur, dul ve yetim maaşı alanlar...

2025 yılına dair 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı ve milyonlarca emekli için maaş artışı hesaplandı. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı da belirlenmiş oldu. Emekliler, maaş farklarını ve yeni maaş tutarlarını merakla bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı nasıl hesaplanacak ve kimler hangi maaşı alacak? E-Devlet üzerinden yapılan güncellemeler nasıl okunacak?