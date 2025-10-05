EMEKLİNİN YENİ ZAM ORANI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya zamlı tablo oluştu: En düşük 16.881, 17.500, 19.000 TL alanlar...

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Kesin oran Ocak ayında açıklanacak olsa da, hükümetin refah payı uygulaması da gündemde. Zam oranı, tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu payla birlikte artırılabilecek. Ayrıca en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 liranın da taban düzenlemesiyle 18 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.