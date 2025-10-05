EMEKLİNİN YENİ ZAM ORANI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya zamlı tablo oluştu: En düşük 16.881, 17.500, 19.000 TL alanlar...

2026 yılıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yeni zam yapılacak. 2025’in Ocak ayında %15,75, Temmuz ayında ise %16,67 artış alan emeklilerin 2026 Ocak zammı, 2025’in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranına göre belirlenecek.
Milyonlarca emekli yeni yılın ilk ayında maaşlarına yapılacak zamı merak ediyor. 2025 yılında Ocak ve Temmuz aylarında artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak zammı, ikinci yarı enflasyon rakamlarına göre netleşecek.
3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Emeklilerin maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon verisinin ilk yarısı şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2,04, Eylül ayı enflasyonu ise yüzde 3,23 olarak açıklandı. Böylece Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 7,50 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına şimdiden yüzde 7,50’lik artış getirdi. Kesin zam oranı için Ekim, Kasım ve Aralık verileri bekleniyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ ZAM İPUÇLARINI VERİYOR
Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu için açıkladığı enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. Enflasyonun %25 olarak gerçekleşmesi halinde ikinci yarıdaki TÜFE %7,14 olacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına aynı oranda zam anlamına geliyor.
Enflasyonun %29 seviyesine çıkması durumunda ise ikinci 6 aylık TÜFE %10,56 olacak ve zam oranı buna göre belirlenecek.
Orta Vadeli Program’da yer alan %28,5’lik tahmine göre ise, emekli maaş zammı %10,14 seviyesinde gerçekleşecek. Merkez Bankası’nın Eylül Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yıl sonu enflasyon tahmini %29,86 oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %11,3’e kadar çıkabilecek.
REFAH PAYI GÜNDEMDE
Kesin oran Ocak ayında açıklanacak olsa da, hükümetin refah payı uygulaması da gündemde. Zam oranı, tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu payla birlikte artırılabilecek. Ayrıca en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 liranın da taban düzenlemesiyle 18 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.
3 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARI
MEVCUT: 16.881,00 → %7,50 ZAMLI: 18.147
MEVCUT: 17.000 → %7,50 ZAMLI: 18.275
MEVCUT: 17.500 → %7,50 ZAMLI: 18.813
MEVCUT: 18.000 → %7,50 ZAMLI: 19.350
MEVCUT: 19.000 → %7,50 ZAMLI: 20.425
MEVCUT: 20.000 → %7,50 ZAMLI: 21.500
MEVCUT: 21.000 → %7,50 ZAMLI: 22.575
MEVCUT: 22.000 → %7,50 ZAMLI: 23.650
MEVCUT: 23.000 → %7,50 ZAMLI: 24.725
MEVCUT: 24.000 → %7,50 ZAMLI: 25.800
MEVCUT: 25.000 → %7,50 ZAMLI: 26.875
MEVCUT: 26.000 → %7,50 ZAMLI: 27.950
MEVCUT: 27.000 → %7,50 ZAMLI: 29.025
MEVCUT: 28.000 → %7,50 ZAMLI: 30.100
MEVCUT: 29.000 → %7,50 ZAMLI: 31.175
MEVCUT: 30.000 → %7,50 ZAMLI: 32.250
MEVCUT: 31.000 → %7,50 ZAMLI: 33.325
MEVCUT: 32.000 → %7,50 ZAMLI: 34.400
MEVCUT: 33.000 → %7,50 ZAMLI: 35.475
MEVCUT: 34.000 → %7,50 ZAMLI: 36.550
MEVCUT: 35.000 → %7,50 ZAMLI: 37.625
MEVCUT: 36.000 → %7,50 ZAMLI: 38.700
MEVCUT: 37.000 → %7,50 ZAMLI: 39.775
MEVCUT: 38.000 → %7,50 ZAMLI: 40.850
MEVCUT: 39.000 → %7,50 ZAMLI: 41.925
MEVCUT: 40.000 → %7,50 ZAMLI: 43.000
MEVCUT: 41.000 → %7,50 ZAMLI: 44.075
MEVCUT: 42.000 → %7,50 ZAMLI: 45.150
MEVCUT: 43.000 → %7,50 ZAMLI: 46.225
MEVCUT: 44.000 → %7,50 ZAMLI: 47.300
MEVCUT: 45.000 → %7,50 ZAMLI: 48.375
MEVCUT: 46.000 → %7,50 ZAMLI: 49.450
MEVCUT: 47.000 → %7,50 ZAMLI: 50.525
MEVCUT: 48.000 → %7,50 ZAMLI: 51.600
MEVCUT: 49.000 → %7,50 ZAMLI: 52.675
MEVCUT: 50.000 → %7,50 ZAMLI: 53.750