Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EMEKLİNİN YENİ ZAM ORANI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya zamlı tablo oluştu: En düşük 16.881, 17.500, 19.000 TL alanlar...

EMEKLİNİN YENİ ZAM ORANI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya zamlı tablo oluştu: En düşük 16.881, 17.500, 19.000 TL alanlar...

12:315/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yeni zam yapılacak. 2025’in Ocak ayında %15,75, Temmuz ayında ise %16,67 artış alan emeklilerin 2026 Ocak zammı, 2025’in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranına göre belirlenecek.

Milyonlarca emekli yeni yılın ilk ayında maaşlarına yapılacak zamı merak ediyor. 2025 yılında Ocak ve Temmuz aylarında artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak zammı, ikinci yarı enflasyon rakamlarına göre netleşecek.

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emeklilerin maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon verisinin ilk yarısı şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2,04, Eylül ayı enflasyonu ise yüzde 3,23 olarak açıklandı. Böylece Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 7,50 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına şimdiden yüzde 7,50’lik artış getirdi. Kesin zam oranı için Ekim, Kasım ve Aralık verileri bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ ZAM İPUÇLARINI VERİYOR

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu için açıkladığı enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. Enflasyonun %25 olarak gerçekleşmesi halinde ikinci yarıdaki TÜFE %7,14 olacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına aynı oranda zam anlamına geliyor.

Enflasyonun %29 seviyesine çıkması durumunda ise ikinci 6 aylık TÜFE %10,56 olacak ve zam oranı buna göre belirlenecek.

Orta Vadeli Program’da yer alan %28,5’lik tahmine göre ise, emekli maaş zammı %10,14 seviyesinde gerçekleşecek. Merkez Bankası’nın Eylül Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yıl sonu enflasyon tahmini %29,86 oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %11,3’e kadar çıkabilecek.

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Kesin oran Ocak ayında açıklanacak olsa da, hükümetin refah payı uygulaması da gündemde. Zam oranı, tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu payla birlikte artırılabilecek. Ayrıca en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 liranın da taban düzenlemesiyle 18 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

3 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARI

MEVCUT: 16.881,00 → %7,50 ZAMLI: 18.147

MEVCUT: 17.000 → %7,50 ZAMLI: 18.275

MEVCUT: 17.500 → %7,50 ZAMLI: 18.813

MEVCUT: 18.000 → %7,50 ZAMLI: 19.350

MEVCUT: 19.000 → %7,50 ZAMLI: 20.425

MEVCUT: 20.000 → %7,50 ZAMLI: 21.500

MEVCUT: 21.000 → %7,50 ZAMLI: 22.575

MEVCUT: 22.000 → %7,50 ZAMLI: 23.650

MEVCUT: 23.000 → %7,50 ZAMLI: 24.725

MEVCUT: 24.000 → %7,50 ZAMLI: 25.800

MEVCUT: 25.000 → %7,50 ZAMLI: 26.875

MEVCUT: 26.000 → %7,50 ZAMLI: 27.950

MEVCUT: 27.000 → %7,50 ZAMLI: 29.025

MEVCUT: 28.000 → %7,50 ZAMLI: 30.100

MEVCUT: 29.000 → %7,50 ZAMLI: 31.175

MEVCUT: 30.000 → %7,50 ZAMLI: 32.250

MEVCUT: 31.000 → %7,50 ZAMLI: 33.325

MEVCUT: 32.000 → %7,50 ZAMLI: 34.400

MEVCUT: 33.000 → %7,50 ZAMLI: 35.475

MEVCUT: 34.000 → %7,50 ZAMLI: 36.550

MEVCUT: 35.000 → %7,50 ZAMLI: 37.625

MEVCUT: 36.000 → %7,50 ZAMLI: 38.700

MEVCUT: 37.000 → %7,50 ZAMLI: 39.775

MEVCUT: 38.000 → %7,50 ZAMLI: 40.850

MEVCUT: 39.000 → %7,50 ZAMLI: 41.925

MEVCUT: 40.000 → %7,50 ZAMLI: 43.000

MEVCUT: 41.000 → %7,50 ZAMLI: 44.075

MEVCUT: 42.000 → %7,50 ZAMLI: 45.150

MEVCUT: 43.000 → %7,50 ZAMLI: 46.225

MEVCUT: 44.000 → %7,50 ZAMLI: 47.300

MEVCUT: 45.000 → %7,50 ZAMLI: 48.375

MEVCUT: 46.000 → %7,50 ZAMLI: 49.450

MEVCUT: 47.000 → %7,50 ZAMLI: 50.525

MEVCUT: 48.000 → %7,50 ZAMLI: 51.600

MEVCUT: 49.000 → %7,50 ZAMLI: 52.675

MEVCUT: 50.000 → %7,50 ZAMLI: 53.750

#emekli
#Emekli maaş zammı
#En düşük emekli maaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025?