Emeklinin zam oranı açıklandı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 5 aylık enflasyon farkı netleşti! 14.469, 16.000, 17.500 TL maaş alanlar...

Memur ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin geri sayımda kritik eşik aşıldı. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, maaşlara yansıtılacak 5 aylık zam oranı da netlik kazandı. Söz konusu veriler, temmuz ayında yapılacak maaş artışına temel oluştururken, en düşük emekli maaşında ne kadarlık bir artış olacağı sorusu da yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.
Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesi için belirleyici olan enflasyon verilerinde bir adım daha tamamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin açıkladığı rakamlar, memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranının 5 aylık kısmını ortaya koydu. Şimdi gözler, haziran enflasyonunun da netleşmesiyle birlikte belirlenecek toplam zam oranına çevrildi. Özellikle en düşük emekli maaşının yeni tutarı, kamuoyunda en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Emeklilerin gözünü çevirdiği enflasyon verilerinde yeni gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı verisiyle birlikte, 2025 yılının ilk beş ayına ilişkin enflasyon oranı netleşti. Buna göre, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3 olarak kaydedilen enflasyon, Mayıs ayında yüzde 1,53 artarak toplamda yüzde 15,09’a ulaştı.
BEŞ AYLIK VERİYLE ORTAYA ÇIKAN TABLO
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını doğrudan etkileyen beş aylık TÜFE artışı yüzde 15,09 olarak belirlendi. Bu oran, emeklilerin Temmuz ayında alacağı zammın temelini oluşturuyor. Zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun ardından netleşecek. Böylece emeklilerin maaşlarına yapılacak toplam artış kesinlik kazanacak.
Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu.
TABAN AYLIKTA YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ
Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 oranında artırılmış ve 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayında ise, sadece enflasyon farkı değil, taban aylık konusunda da yeni bir adım atılması gündemde. Bu kapsamda, özellikle düşük maaş alan emekliler için ek bir iyileştirmenin devreye girmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
5 ayda oluşan enflasyon oranına göre emeklilerin aylıkları şöyle değişecek:
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 16.688,05
MEVCUT: 14.600
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 16.803,14
MEVCUT: 14.700
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 16.918,23
MEVCUT: 14.800
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 17.033,32
MEVCUT: 14.900
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 17.148,41
MEVCUT: 15.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 17.263,50
MEVCUT: 15.500
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 17.838,95
MEVCUT: 16.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 18.414,40
MEVCUT: 16.500
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 18.989,85
MEVCUT: 17.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 19.565,30
MEVCUT: 17.500
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 20.140,75
MEVCUT: 18.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 20.716,20
MEVCUT: 19.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 21.867,10
MEVCUT: 20.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 23.018,00
MEVCUT: 21.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 24.168,90
MEVCUT: 22.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 25.319,80
MEVCUT: 23.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 26.470,70
MEVCUT: 24.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 27.621,60
MEVCUT: 25.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 28.772,50
MEVCUT: 26.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 29.923,40
MEVCUT: 27.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 31.074,30
MEVCUT: 28.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 32.225,20
MEVCUT: 29.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 33.376,10
MEVCUT: 30.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 34.527,00
MEVCUT: 31.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 35.677,90
MEVCUT: 32.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 36.828,80
MEVCUT: 33.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 37.979,70
MEVCUT: 34.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 39.130,60
MEVCUT: 35.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 40.281,50
MEVCUT: 36.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 41.432,40
MEVCUT: 37.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 42.583,30
MEVCUT: 38.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 43.734,20
MEVCUT: 39.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 44.885,10
MEVCUT: 40.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 46.036,00
MEVCUT: 41.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 47.186,90
MEVCUT: 42.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 48.337,80
MEVCUT: 43.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 49.488,70
MEVCUT: 44.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 50.639,60
MEVCUT: 45.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 51.790,50
MEVCUT: 46.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 52.941,40
MEVCUT: 47.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 54.092,30
MEVCUT: 48.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 55.243,20
MEVCUT: 49.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 56.394,10
MEVCUT: 50.000
YÜZDE 15.09 ZAMLI: 57.545,00