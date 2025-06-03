Emeklinin zam oranı açıklandı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 5 aylık enflasyon farkı netleşti! 14.469, 16.000, 17.500 TL maaş alanlar...

TABAN AYLIKTA YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 oranında artırılmış ve 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayında ise, sadece enflasyon farkı değil, taban aylık konusunda da yeni bir adım atılması gündemde. Bu kapsamda, özellikle düşük maaş alan emekliler için ek bir iyileştirmenin devreye girmesi bekleniyor.