Emeklinin zam oranı yeniden değişti! Anket sonucu geldi: 14.469 TL taban maaş alan emekliye yüzde 17.91 zam...

EMEKLİ ZAM ORANI İÇİN İLK İPUCU

2025'in ikinci maaş zammı Temmuz ayında yapılacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Ocak ayında maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak Temmuz'daki zam oranı, bu artışın devamı niteliğinde olacak. Peki, 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?