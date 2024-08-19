EMEKLİYE 2024 MAAŞ FARKI OLUŞTU: 2025'e göre yüzde 30 civarı daha fazla olacak! SSK, Bağ-Kur'lu 12.500, 13.000, 14.000 TL alanlar...

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN KARAR VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüz binlerce kişi şu an emekliliği hak etmiş veya yıl sonuna kadar hak edecek. Bunlar nasıl hareket etmeleri gerektiğine ilişkin karar vermeye çalışıyorlar.

Öncelikle şunu dikkate almak lazım: Emekli aylığı bağlanırken ortaya çıkan fark sadece 2025 yılında alınana değil ömür boyunca alınan emekli aylığına yansıyacak.