EMEKLİ PROMOSYONLARI 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl kamu bankaları 8 bin TL ile 12 bin TL arası promosyon ödemeleri sunarken, özel bankalar bu rakamı 21 bin TL’ye kadar çıkardı. 2025’te ise promosyon tutarlarının, yapılacak yeni anlaşmalarla kamu bankalarında 12 bin TL ile 18 bin TL arasında, özel bankalarda ise çok daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor. Ekonomistler yüzde 50'ye yakın promosyon artışı beklerken özel bankalarda da promosyon yarışı iyice kızışabilir.