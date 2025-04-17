Emekliye 23.000 TL maaş 24.000 TL promosyon! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için Temmuz ek zam tablosu...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2025 yılının ilk üç aylık enflasyonu yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu rakam, milyonlarca memur ve memur emeklisi için Temmuz zammında belirleyici olacak. Toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine yüzde 5 oranında zam öngörülürken, ilk 3 ayda oluşan bu enflasyon farkı şimdiden yüzde 3,83 seviyesine ulaştı. Yılın ikinci çeyreğine dair verilerle birlikte toplam zam oranının daha da artması bekleniyor. Gözler şimdi, kalan üç aylık enflasyon verilerine çevrildi.