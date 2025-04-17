Emekliye 23.000 TL maaş 24.000 TL promosyon! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için Temmuz ek zam tablosu...

Temmuz ayı yaklaştıkça memur ve memur emeklilerinin gözü maaşlara yapılacak zamma çevrildi. Türkiye genelinde yaklaşık 6.5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren artış, enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyonun yüzde 16,8 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Merkez Bankası'nın güncel tahminleri ve piyasa uzmanlarının beklentileri doğrultusunda, Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte en düşük memur maaşının 51 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Zam oranının kesinleşmesi için geri sayım sürerken, gözler TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verilerinde olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2025 yılının ilk üç aylık enflasyonu yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu rakam, milyonlarca memur ve memur emeklisi için Temmuz zammında belirleyici olacak. Toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine yüzde 5 oranında zam öngörülürken, ilk 3 ayda oluşan bu enflasyon farkı şimdiden yüzde 3,83 seviyesine ulaştı. Yılın ikinci çeyreğine dair verilerle birlikte toplam zam oranının daha da artması bekleniyor. Gözler şimdi, kalan üç aylık enflasyon verilerine çevrildi.
MEMUR ZAMMI İÇİN GÜÇLÜ SİNYAL: MERKEZ BANKASI ANKETİ TAHMİNLERİ AÇIKLADI
İlk 6 Aylık Enflasyon Yüzde 17,91'e Ulaşabilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Nisan 2025 sonuçları kamu çalışanlarının Temmuz zammı için önemli veriler sundu. Ankette yer alan tahminlere göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları sırasıyla yüzde 3,07, yüzde 2,20 ve yüzde 1,70 olacak. Bu senaryo gerçekleşirse yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon yüzde 17,91 düzeyine ulaşacak.
Memura Yüzde 16,80 Zam
Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine Temmuz’da yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17,91 olursa, bu durumda yüzde 11,24’lük enflasyon farkı oluşacak. Böylece memur kesimine toplamda yüzde 16,80 oranında zam yapılması bekleniyor.
En Düşük Maaşlar Artıyor
Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.726 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19.617 TL olarak belirlenmişti. Merkez Bankası anketinde öne çıkan enflasyon tahminlerinin tutması halinde, Temmuz ayında bu rakamlar sırasıyla 51.071 TL ve 22.913 TL’ye yükselecek.
Meslek Meslek Zamlı Maaş Tahminleri
Zamdan yalnızca en düşük maaş alanlar değil, birçok kamu görevlisi doğrudan etkilenecek. İşte bazı meslek gruplarına dair Temmuz maaş tahminleri:
Öğretmen (1/4): 52.935 TL → 61.828 TL
Polis (8/1): 58.938 TL → 68.839 TL
Hemşire: 53.465 TL → 62.447 TL
Gözler 3 Temmuz ve Ağustos Toplu Sözleşmesinde
Temmuz zammı 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla birlikte kesinleşecek. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi bu açıklamayı beklerken, gözler Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Bu görüşmelerle, kamu çalışanlarının 2026’ya kadar alacakları zam oranları belirlenecek.
BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI!
Nisan ayına girilmesiyle birlikte emekli promosyonlarında rakamlar yeniden şekillendi. Bazı bankaların teklifleri 24.000 TL'ye kadar yükselirken, cazip fırsatlar dikkat çekiyor.
İşte kamu ve özel bankaların 2025 Nisan itibarıyla sunduğu güncel promosyon tutarları:
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı
0 - 9.999 TL 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül!
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
DENİZBANK
Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.
FİBABANKA
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.
Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,
15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.
ALBARAKA TÜRK
28 Mart – 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ve 4.000 TL' ye varan toplamda 16.000 TL ödül kazanma fırsatı veriliyor.
Emekli maaşını Albaraka Türk'ten alan vatandaşların 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda ise promosyona ek 1.000 TL ödül alabiliyor.
Ayrıca promoson kampanyasından yararlanan emekli vatandaşların bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL; toplamda 3.000 TL ödül veriliyor.
Koşul 0-9.999 TL 10.000-14.999 TL 15.000-19.999 20.000 ve üstü
Maaş Getiren 5.000 TL 8.000 TL 10.000 TL 12.000 TL
Maaş Getiren + 2 Otomatik Ödeme Talimatı Veren 6.000 TL 9.000 TL 11.000 TL 13.000 TL
Referans Olan Bir Müşteri –> 500 TL Toplam –> 3.000 TL
Toplam (En Fazla) 9.000 TL 12.000 TL 14.000 TL 16.000 TL