"Emekliye 29 Ekim ikramiyesi var mı, verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene Cumhuriyetin 100. yılına özel emeklilere tek seferlik 5 bin TL'lik ikramiye yatırıldı. Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin bu yıl da verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki Emekliye 29 Ekim ikramiyesi var mı, verilecek mi? Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı?

1 /8 "Emekliye 29 Ekim ikramiyesi var mı, verilecek mi? Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin bu yıl verilip verilmeyeceği araştırılmaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle geçtiğimiz yıl, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla birlikte emeklilere tek defaya mahsus 5000 TL ikramiye yatırılmıştı.

2 /8 EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ? Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ikramiye alıyor.

3 /8 Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü kez ikramiye ödemeleri yapılmıştı.

4 /8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemenin bu yıl yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

5 /8 Çalışma yapıldığı taktirde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

6 /8 EMEKLİLER MART VE HAZİRAN AYLARINDA 2 İKRAMİYE ALACAK 2025 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda ikramiye ödemesi alacak.

7 /8 Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.