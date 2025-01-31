Emekliye 3 ayrı zam takvimi oluştu: Emekli taban maaş, promosyon ikramiye...

Memur emeklileri zamlı maaşlarını ay başında alırken, SSK emeklilerinin ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bağ-Kur emeklileri ise birkaç gün içinde yeni maaşlarını alacak. Maaş artışıyla birlikte banka promosyonları ve bayram ikramiyesi tutarlarında da güncelleme yapılması bekleniyor. Emekliler, zamlı maaşlarının yanı sıra ek ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, zamlı maaşlar ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte güncel ödeme takvimi…



