EMEKLİYE 3 MAAŞ MÜJDESİ! Tablo baştan sona çizildi: 2008 sonrası sigorta olanlar yararlanabilecek mi?

Son günlerde sosyal medyada yayılan "emekli olup çalışanların maaşı kesilecek" iddiaları gündem oldu. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Mevcut sistemde, emekli olan kişiler hem SGK’dan emekli maaşı alabiliyor hem de bir iş yerinde çalışarak ücret kazanabiliyor. Ayrıca, eşi vefat eden emekliler, ölüm aylığı (dul maaşı) almaya da devam edebiliyor. Peki kimler 3 emekli maaş fırsatından yararlanabilecek, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar...

1 /9 EMEKLİLERİN ÇALIŞMA HAKKI VAR MI? Türkiye'de emeklilerin çalışma hakkına dair herhangi bir yasal kısıtlama bulunmamaktadır. Emekliler, ister özel sektörde ister kamu sektöründe isterlerse de kendi işlerini kurarak çalışma hakkına sahiptir.

2 /9 ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAAŞI KESİLİR Mİ? Emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesileceğine dair sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşsa da bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Emekliler, hem SGK’dan emekli maaşlarını alabilir hem de bir iş yerinde çalışarak ek gelir elde edebilirler.

3 /9 EMEKLİLERİN ÇALIŞMASINDA SGDP KESİNTİSİ NASIL UYGULANIR? Çalışan emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) uygulanmaktadır. Hizmet akdiyle (SSK) çalışan emekliler için bu prim, işveren tarafından ödenir. Bağ-Kur kapsamında kendi işini yapan emekliler için SGDP kesintisi yapılmaz. Önemli olan nokta, bu primin emekli maaşından kesilmediğidir. Yani emekli çalıştığında maaşı değişmez, sadece işverenin ek prim ödeme yükümlülüğü bulunur.

4 /9 KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN DURUMU Emekliler, özel sektörde veya kendi işlerinde çalışmaya devam edebilirken, kamuya geçiş yapmaları durumunda emekli maaşları kesilir. Memur olarak çalışmaya devam edenler, emeklilik maaşlarını alamazlar. Ancak memuriyetten ayrıldıktan sonra emekli maaşları tekrar bağlanır.

5 /9 EŞİ VEFAT EDEN EMEKLİLERİN DURUMU Eşi vefat eden bir emekli, hem kendi emekli maaşını hem de eşinden kalan dul aylığını aynı anda alabilir. Çalışma durumu, bu maaşın alınmasına engel teşkil etmez.

6 /9 ÇALIŞMAYAN KIZ ÇOCUKLARININ MAAŞ HAKKI Çalışmayan ve evlenmemiş kız çocukları, anne veya babalarından kalan ölüm maaşını alabilirler. Ancak SGK’lı ya da Bağ-Kur’lu olarak çalışmaya başladıklarında bu maaş kesilir. Emekli Sandığı kapsamında ölüm aylığı alanlar ise yalnızca memuriyete başladıklarında bu maaş kesilir.

7 /9 YASA NE ZAMAN DEĞİŞECEK? Mevcut yasal düzenlemelere göre, çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak 5510 sayılı yasa gereğince 2008 sonrası sigortalı olanlar için, ilerleyen yıllarda emeklilik sonrası çalışma halinde maaş kesintisi gündeme gelebilir.

8 /9 Bu durumun etkileri ancak 2028 yılından itibaren prim şartlarıyla, 2051 yılından itibaren ise yaş şartlarıyla görülebilecek. Yani şu an için çalışan emeklilerin maaşları kesilmeyecek.