Emekliye 9.000 TL artış geliyor... 14.469 TL taban maaş alana 17.000 TL ödenecek: SSK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı için...

Şu anki tutarlar, maaşı 10 bin liranın altında olanlar için 5 bin lira, 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlar için 8 bin lira, 15 bin ila 19 bin 999 lira arasında olanlar için 10 bin lira, 20 bin lira ve üzeri maaşı olanlar için ise 12 bin lira olarak uygulanıyor. Bu tutarların yanı sıra maaş dilimlerinde de bir güncelleme yapılması bekleniyor.