Emekliye 9.000 TL artış geliyor... 14.469 TL taban maaş alana 17.000 TL ödenecek: SSK - Bağ-Kur - Emekli Sandığı için...

Emekliler, 2025 yılına yeni maaş artışlarıyla başlarken, bu kazançlar sadece maaşlarla sınırlı kalmayacak. Maaş artışlarının yanı sıra emekliler için ek gelir sağlayan ödemelerde de artış yaşanacak. Bu çerçevede banka promosyonları artırılacak ve bayram ikramiyelerinin de yükseltilmesi gündemde. Peki emekli promosyon ve ikramiye ödemeleri ne kadar olacak? İşte masada yer alan formüller...
Emekliler, dul ve yetimler için ödenen promosyonlarda artış için çalışmalar hız kazanırken, Mart ayında bayram ikramiyesi de gündemin başında olacak. Mart ayında yapılacak ödemelerde, ikramiye tutarlarının artırılması bekleniyor.
Emekliler 2025'te Yeni Maaşla Başlarken Ek Gelir Artacak
Emekliler, 2025 yılına maaş artışlarıyla başlarken, kazançları bununla sınırlı kalmayacak. Maaşların yanı sıra emekliler için ek gelir sağlayan ödemelerde de artış bekleniyor. Bu kapsamda banka promosyonlarında yapılacak artışlar için çalışmalar hızlanırken, bayram ikramiyelerinin de yükseltilmesi gündemde.
Promosyon Ödemelerinde Güncelleme Bekleniyor
İlk adım, emekliler için banka promosyonlarının güncellenmesi olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yeni protokol hazırladığı ve bu protokol ile banka promosyonlarının taban tutarlarının artırılacağı ifade ediliyor. Emekliler, dul ve yetimler için mevcut promosyon tutarlarında artış yapılması bekleniyor.
Şu anki tutarlar, maaşı 10 bin liranın altında olanlar için 5 bin lira, 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlar için 8 bin lira, 15 bin ila 19 bin 999 lira arasında olanlar için 10 bin lira, 20 bin lira ve üzeri maaşı olanlar için ise 12 bin lira olarak uygulanıyor. Bu tutarların yanı sıra maaş dilimlerinde de bir güncelleme yapılması bekleniyor.
Protokolün Şubat ayında imzalanması planlanırken, bankalar bu tutarın altında ödeme yapamayacak. Ayrıca, bankalar arasındaki rekabet nedeniyle daha yüksek promosyon ödemeleri de söz konusu olacak.
Emekliler, dul ve yetimler yeni promosyondan yalnızca yeni aylık bağlananlar değil, mevcut emekliler de yararlanabilecek. Güncelleme işlemi, emeklilerin mevcut bankasında yapılabileceği gibi başka bir bankanın sunduğu promosyon imkanlarından da faydalanılabilecek.
Emekli maaş promosyonlarına ilişkin mevcut tablo şu şekilde:
10.000 TL’nin altındaki maaşlar için promosyon tutarı en az 5.000 TL, en fazla 14.000 TL olarak belirlenmiştir.
10.000 TL - 14.999 TL arasındaki maaşlar için promosyon tutarı en az 8.000 TL, en fazla 17.000 TL olarak uygulanmaktadır.
15.000 TL - 19.999 TL arasındaki maaşlar için promosyon tutarı en az 10.000 TL, en fazla 19.000 TL olarak belirlenmiştir.
20.000 TL ve üzeri maaşlar için promosyon tutarı en az 12.000 TL, en fazla 21.000 TL olarak belirlenmiştir.
(*) Kampanyalara göre alınabilecek en yüksek tutar değişebilir.
Bayram İkramiyesi Mart Ayında Yükselecek
Bayram ikramiyesi, Mart ayında emeklilerin kazançlarına ek olarak ödenecek. Ramazan Bayramı'nın 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında olması nedeniyle, ikramiyeler bu tarihten önce, 24-28 Mart arasında ödenecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da emeklilerin bayram ikramiyesinin tutarının artması bekleniyor. 2023 yılında 2 bin TL olan bayram ikramiyesi, 2024'te 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da tutarın artması öngörülüyor.
Yasa ile İkramiye Artışı Yapılacak
Bayram ikramiyesindeki artış, bir yasa ile hayata geçirilecek. Hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak ve onaylanacak formül, Meclis’e sevk edilerek yasalaşacak. İkramiye artışı, dul ve yetimlere de yansıyacak ve onlar da belirlenen tutardan hisse oranında yararlanacak.
Bayram İkramiyesinde 4 Farklı Artış Formülü
Bayram ikramiyesinin artışında 4 farklı formül öne çıkıyor. İlk formüle göre, ikramiyeye enflasyon oranı yansıtılacak. Bu durumda, ikramiye yüzde 15.75 artarak 3 bin 472 TL'ye çıkacak ve yuvarlama ile 3 bin 500 TL'ye yükselmesi mümkün. Emeklilere iki bayramda toplamda 7 bin TL ödeme yapılacak.
İkinci formülde ise, 2024 yılı enflasyon oranı olan yüzde 44.38’e göre artış yapılacak. Bu durumda, bayram başına ödeme 4 bin 331 TL’ye çıkacak. Üçüncü formülde, geçen yıl 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkarılan ikramiye, bu yıl 4 bin TL’ye yükseltilebilir. Dördüncü ve son formülde ise, yüzde 50 artış yapılması gündemde. Bu durumda bayram başına ödeme 4 bin 500 TL'ye çıkacak, toplamda ise emekliler 9 bin TL alacak.
Bu artışlar, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflerken, hem maaş artışları hem de ek gelir ödemeleriyle emekliler için 2025 yılı daha kazançlı hale gelecek.
Emekli maaşları ve ölüm aylıkları için mevcut durum ve farklı formüllere göre belirlenen tutarlar şu şekildedir:
Mevcut emekli maaşı: 3.000 TL
Formül 1: 3.500 TL
Formül 2: 4.331,40 TL
Formül 3: 4.000 TL
Formül 4: 4.500 TL
Ölüm aylığı (%75):
Mevcut: 2.250 TL
Formül 1: 2.625 TL
Formül 2: 3.248,55 TL
Formül 3: 3.000 TL
Formül 4: 3.375 TL
Ölüm aylığı (%50):
Mevcut: 1.500 TL
Formül 1: 1.750 TL
Formül 2: 2.165,70 TL
Formül 3: 2.000 TL
Formül 4: 2.250 TL
Ölüm aylığı (%25):
Mevcut: 750 TL
Formül 1: 875 TL
Formül 2: 1.082,85 TL
Formül 3: 1.000 TL
Formül 4: 1.125 TL