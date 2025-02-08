Emekliye çifte kazanç formülü çıktı! Rakam 34 bin lirayı çıkabilir: SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

2025’e yeni aylıklarla başlayan emekliler, yılın kalanında promosyon ve bayram ikramiyesi artışlarını bekliyor. Banka promosyonlarında güncelleme için çalışmalar başlarken, Mart ayında ödenecek ikramiyenin artırılması da gündemde. Yapılacak düzenlemelerle birlikte, emeklilere Mart ayı sonunda 34 bin liraya kadar ek gelir sağlanabileceği öngörülüyor. İşte detaylar…
2023 yılında 2 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi, 2024'te yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükselmiş ve emeklilere iki bayramda toplam 6 bin lira ödeme yapılmıştı. 2025 yılına girilirken, ikramiye tutarının bu yıl da artırılması gündemde. Mart ayında ödenecek ilk ikramiye için resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
Bayram İkramiyesinde Artış İçin Dört Seçenek Masada
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinde zam formülleri netleşmeye başladı. Kararın Mart ayında alınması ve Meclis’ten geçecek yasa ile kesinleşmesi beklenirken, dört farklı artış senaryosu gündemde. İşte detaylar:
Enflasyon Oranında Güncelleme
İlk seçenekte, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı baz alınarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan Ocak zammı kadar bir artış öngörülüyor. Bu hesaplamaya göre bayram ikramiyesi yüzde 15,75 artışla 3.472 liraya, yuvarlama yapılırsa 3.500 liraya çıkacak.
Ölüm aylığı alanlar da kendi hisseleri oranında zamdan faydalanacak. Böylece emeklilere iki bayramda toplam 7 bin lira ödeme yapılabilecek.
Yıllık Enflasyona Göre Artış
İkinci formülde, ikramiyeye yıllık enflasyon oranında zam yapılması ele alınıyor. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilerin bayram başına alacağı ödeme 4.331 liraya yükselecek. Ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında 3.248, 2.165 ve 1.082 lira yatırılacak. Bu formüle göre emeklilere iki bayramda toplam 8.662 lira ödeme yapılabilecek.
Sabit Miktarda Artış
Üçüncü seçenekte, geçen yıl olduğu gibi ikramiyeye sabit bir artış yapılması gündemde. Buna göre 1.000 lira eklenerek ikramiye 4.000 liraya çıkarılabilir. Ölüm aylığı alanlara ise paylarına göre 3.000, 2.000 ve 1.000 lira ödenecek. Eğer bu formül uygulanırsa emekliler iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye alabilecek.
Yüzde 50 Zam Seçeneği
Son senaryoya göre, tıpkı geçen yıl olduğu gibi ikramiyeye yüzde 50 oranında zam yapılması planlanıyor. Bu durumda bayram ikramiyesi dosya başına 4.500 liraya çıkacak. Ölüm aylığı alanlara ise sırasıyla 3.375, 2.250 ve 1.125 lira ödenecek. İki bayramda emeklilere toplam 9 bin lira ikramiye verilmesi mümkün olacak.
Bankalar Emeklilere Daha Yüksek Promosyon Sunuyor
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar arasında promosyon yarışı hız kazandı. Emekli müşterileri çekmek isteyen bankalar kampanyalarını güncelleyerek promosyon miktarlarını artırdı. Şu an itibarıyla promosyon tutarları 25 bin liraya kadar çıktı.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bankalarla yapacağı yeni protokol ile taban promosyon miktarlarının da artırılması bekleniyor. Şubat 2025 itibarıyla emeklilere sunulan promosyonlarda önemli değişiklikler yaşanabilir.