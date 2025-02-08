Emekliye çifte kazanç formülü çıktı! Rakam 34 bin lirayı çıkabilir: SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

Sabit Miktarda Artış

Üçüncü seçenekte, geçen yıl olduğu gibi ikramiyeye sabit bir artış yapılması gündemde. Buna göre 1.000 lira eklenerek ikramiye 4.000 liraya çıkarılabilir. Ölüm aylığı alanlara ise paylarına göre 3.000, 2.000 ve 1.000 lira ödenecek. Eğer bu formül uygulanırsa emekliler iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye alabilecek.