EMEKLİYE ENFLASYON FARKI HESAPLAMA EKRANI: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

Piyasalarda gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2025 yılı için asgari ücret zammının açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı büyük önem taşıyor. 6 aylık enflasyon farkı, Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla netleşecek. TÜİK’in enflasyon verilerini 3 Ocak 2025 tarihinde açıklaması bekleniyor. Bu tarihin ardından, memur maaşlarına toplu sözleşme zammı ve oluşan enflasyon farkı eklenerek zam oranı belirlenecek.
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte belirlenecek. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2025 tarihinde açıklaması bekleniyor. Bu tarihle birlikte memur ve emekli maaşlarının zam oranları kesinleşecek. Gözler, hem enflasyon farkı hem de olası refah payı uygulamalarına çevrilmiş durumda.
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık 2024 tarihinde açıklandı.
Buna göre; Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.