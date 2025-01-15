Emekliye güzel haber duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye artış yüzde 46'ya kadar çıktı: 14.469 TL taban maaş alanlara...

2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam aldı. Yapılan artışla birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlendi. Zamlı maaşlarını almayı bekleyen emekliler, bir yandan da bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını değerlendiriyor. Bankalar arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, emeklilere sunulan ek ödemeler ve avantajlar dikkat çekiyor.
2025 yılı emekli maaş zamlarının ardından, bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları yeniden gündeme geldi. Bankalar arasındaki rekabetin artması, emeklilere daha cazip tekliflerin sunulmasını sağladı. Emekliler, maaşlarını taşıyarak en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı seçmek için araştırmalar yapıyor. Bankalar ise sadece nakit promosyon değil, ek hizmetlerle de müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? Güncel promosyon tutarlarına ve başvuru şartları
Emekli Maaşlarına Zam, Promosyonları Etkiledi
2025 yılının ilk maaş zamlarının ardından bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları hareketlilik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik, memur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 11,54’lük zam, birçok emeklinin bir üst maaş dilimine geçmesini sağladı. Bu durum, daha yüksek promosyon fırsatlarından faydalanmanın önünü açtı.
Promosyon Tutarları Maaş Dilimine Göre Değişiyor
Bankaların sunduğu promosyon miktarları maaş dilimlerine göre farklılık gösteriyor. 10.000 TL altı, 10.000-14.999 TL arası, 15.000-19.999 TL arası ve 20.000 TL üzeri maaşlar için belirlenen tutarlar, rekabetçi bir piyasa oluşturdu. Ayrıca, bankaların promosyon paketlerine ek avantajlar da sağlanıyor.
Bankaların Promosyon Kampanyaları
İşte, öne çıkan bankaların emeklilere sunduğu promosyon fırsatları ve ek avantajlar:
Akbank:
Maaş dilimlerine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon. Ek olarak, her otomatik fatura talimatı için 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para veriliyor.
Albaraka Türk:
Promosyon tutarları 6.500 TL ile 15.600 TL arasında değişiyor. 2 otomatik fatura talimatına 1.400 TL ve her emekli yakını için 500 TL, toplamda 3.000 TL ek ödeme fırsatı sunuluyor.
DenizBank:
Promosyonlar 5.000 TL’den başlayıp 12.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca, MobilDeniz uygulamasını indirenlere 1.000 TL, kredi kartı edinenlere 2.000 TL, otomatik fatura talimatı verenlere ise 1.000-4.000 TL ek ödeme yapılıyor.
Garanti BBVA:
Promosyonlar, maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.
ING:
6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon. Otomatik fatura talimatlarına 600 TL, toplamda 3.000 TL ek ödeme ve Turuncu Hesap kampanyası ile 2.000 TL avantaj sağlanıyor.
TEB:
Promosyon tutarları 5.000 TL ile 12.000 TL arasında. Ek olarak, maaş tutarı fark etmeksizin iki otomatik fatura talimatına 9.000 TL ödeme yapılıyor.
Ziraat, Halkbank, VakıfBank:
Promosyon ödemeleri maaşa göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.