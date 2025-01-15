Emekliye güzel haber duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye artış yüzde 46'ya kadar çıktı: 14.469 TL taban maaş alanlara...

2025 yılı emekli maaş zamlarının ardından, bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları yeniden gündeme geldi. Bankalar arasındaki rekabetin artması, emeklilere daha cazip tekliflerin sunulmasını sağladı. Emekliler, maaşlarını taşıyarak en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı seçmek için araştırmalar yapıyor. Bankalar ise sadece nakit promosyon değil, ek hizmetlerle de müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? Güncel promosyon tutarlarına ve başvuru şartları