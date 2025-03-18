HANGİ BANKA, NE VERİYOR?

10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödenen promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

ALBARAKA TÜRK: 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.

DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü bitenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, fatura talimatı verilirse 1.000-4.000 lira.