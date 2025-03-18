Emekliler için Mart ayında hesaplara yatacak ödemeler belli oldu. Ocak ayında yapılan zamların ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri %15,75, memur emeklileri ise %11,54 oranında artış aldı. Zamlı maaşlar kök aylıklara yansıtılırken, ek ödeme tutarları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Öte yandan, banka promosyonlarında artış yaşanırken, bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak duyuruldu. Emeklilerin maaş, ikramiye ve promosyon ödemelerinin tarihleri merak edilirken, Mart ayı kazanç takvimi şekillendi.
Emeklilere yönelik iki önemli düzenleme yürürlüğe girdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,75 zam yapılırken, en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükseldi. Ayrıca, bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenirken, banka promosyonları 20 bin TL’yi aştı. Bu gelişmelerle birlikte emekliler, maaş zammı, ikramiye ve promosyon ödemeleriyle üçlü bir kazanç elde edecek.
EMEKLİYE 3 ÖDEME BİRDEN! 40 BİN TL'YE YAKIN...
Emekliler Mart ayında maaş ödemesinin yanı sıra promosyon ve ikramiye ödemelerinden de yararlanabilecek. Böylelikle toplama ödeme tutarının 40 bin TL'yi aşması bekleniyor.
KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ
Yaklaşık 15.5 milyon emeklinin yararlanacağı emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Işıkhan kanun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına geçeceğini söyledi.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU
AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.
SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.
Emeklilerin Kazancı Büyüyecek
Yeni promosyon düzenlemesiyle, hem en düşük hem de en yüksek promosyon tutarları artacak. Bu durum, emeklilerin kazançlarının önemli ölçüde büyümesine olanak tanıyacak. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, emekliler için daha avantajlı teklifler sunulacak.
HANGİ BANKA, NE VERİYOR?
10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödenen promosyon tutarları sırasıyla şöyle...
ALBARAKA TÜRK: 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.
DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü bitenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, fatura talimatı verilirse 1.000-4.000 lira.
GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.
HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcayana 2.500 lira.
İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
QNB: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Kredi kartı sahiplerine de market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.
TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.
TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.
VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp harcama yapan yeni emeklilere ayda 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.
ZİRAAT: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.