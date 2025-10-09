EMEKLİYE KÖK - REFAH PAYI ARTIŞLI ZAM! 16.881 TL taban maaş alan SGK-SSK ve Bağ-Kur'lunun maaşı belli oldu: Ek zam ile 18.810 TL...

2026 yılına yaklaşırken, milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarıyla birlikte zam oranları da netleşecek. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye yükselmişti. Şimdi ise, ocak zammıyla birlikte bu rakamın ne kadar artacağı merak konusu oldu. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin kök maaş zammı ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? İşte uzmanların öne çıkardığı tahminler ve olası senaryolar…

1 /7 Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım başladı. 2026 yılına sayılı aylar kala, ocak ayı zam oranları için gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye çıkarılmıştı. Yeni dönemde, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için kök maaş artışıyla refah payı düzenlemesi de gündemde. Peki, ocak ayında maaşlar yüzde kaç artacak, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte, masadaki zam formülleri ve ekonomistlerden tahminler…

2 /7 TABAN MAAŞTA DÜZENLEME BEKLENİYOR Temmuz ayında uygulanan sistemle, kök aylığı düşük kalan birçok emeklinin maaşı devlet katkısıyla 16 bin 881 TL’ye tamamlanmıştı. Ocak döneminde de benzer bir uygulamanın sürmesi bekleniyor. Ancak taban maaşta artış yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

3 /7 ENFLASYON FARKI ÜÇ AY SONRA NETLEŞECEK 2025 yılı temmuz zammında en düşük maaş, 14 bin 469 TL’den yüzde 16,7’lik enflasyon farkıyla 16 bin 881 TL’ye yükselmişti. Şimdi gözler 2026 ocak zammında. Memur ve memur emeklilerinin artış oranı toplu sözleşme kapsamında yüzde 13,64 olarak belirlendi. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri 2026’nın ilk zam oranını netleştirecek.

4 /7 YIL SONU ENFLASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,83 olarak öngörürken, Orta Vadeli Program’da bu oran yüzde 28,5 düzeyinde yer alıyor. Uluslararası kurumlar da Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 30 civarında gerçekleşmesini bekliyor. Bu tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta yüzde 10,14 ile 11,43 arasında zam yapılması bekleniyor.

5 /7 İKİ SENARYO MASADA Bu hesaplamaya göre; Zam oranı %10,14 olursa en düşük emekli maaşı 16.881 TL’den 18.592 TL’ye, Zam oranı %11,43 olursa 18.810 TL’ye yükselebilir. Bu rakamlar yalnızca enflasyon farkına göre yapılan öngörüler. Taban maaşta yapılacak ilave düzenlemeler, Hazine desteği veya yasal değişiklikler bu tutarları yukarı çekebilir.

6 /7 EK ARTIŞ İHTİMALİ Daha önceki dönemlerde toplu sözleşmeden doğan farklar nedeniyle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasındaki zam oranı eşitlenmişti. Aynı uygulamanın 2026 ocak döneminde de gündeme gelmesi bekleniyor. Toplu sözleşme zammı da hesaba katıldığında, memurlar için artış oranının yüzde 16,43 ile 17,80 arasında olabileceği tahmin ediliyor.