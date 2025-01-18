Emekliye müjde gece 12'de duyuruldu! 1.226 TL seyyanen ek yatacak: 14.469 TL taban maaş alan SSK, Bağ-Kur, 4C'liye...

Ekonomik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükselirken, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği aylık 1000 lira olacak. Ocak 2025’te emekli maaşlarına yapılan zam farkları ödeniyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 15,74 oranında zam yapıldı. Zamlı maaşlar ve fark ödemeleri belirlenen tarihlerde hesaplara yatacak. İşte emeklilerin maaş hesap detayları...

1 /11 Yeni yılın ilk 6 ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Emekli maaş ödemeleri, belirlenen zamlı tutarlarla yapılacak.

2 /11 Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik zam gelmişti. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı ve e-Devlet'te erişime açıldı.

3 /11 Zamlı maaşlar yarın itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden zamlı emekli maaşlarının detaylarına ulaşabiliyor.

4 /11 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR? SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçiyor.

5 /11 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK? En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

6 /11 EN DÜŞÜK AYLIĞI KİMLER ALACAK? En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

7 /11 En düşük aylık düzenlemesi maaşların yatacağı tarihe kadar resmileşmesi gerekiyor. Eğer düzenleme yetişmezse oluşacak maaş farkı şubat ayında hesaplara yatırılarak, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

8 /11 EN DÜŞÜK AYLIĞI KİMLER ALACAK? En düşük emekli maaşı, kök aylığı 14 bin 469 liranın altında olanları ilgilendiriyor. Maaşı, belirlenen rakamın altında olanlar için fark Hazine desteğiyle kapatılıyor. En düşük emekli maaşı, 3 milyon 870 bin emekliye ödenecek.

9 /11 GÜN GÜN EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri... 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

10 /11 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİ Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde Tahsis numarası son rakamı 4,6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde