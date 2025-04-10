Emekliye müjde saat 08.00'da geldi! Emekli maaş - promosyon detayı şekillendi: 14.469 TL SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı...

Hem kamu hem de özel sektörde her iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme dönemi bu yıl yeniden başlıyor. İlk olarak, yaklaşık 600 bin kamu işçisi için görüşmeler başlayacak. Ardından, 5 milyon memur ve 3 milyona yakın emekli için maaş zammı ve sosyal haklar belirlenecek. Bu toplu sözleşme süreci, milyonlarca kişinin maaşlarını etkileyecek ve önümüzdeki dönemin ekonomik koşullarını şekillendirecek.