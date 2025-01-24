Emekliye müjde sabah 07.57'de duyuruldu! 2.029 TL hesaplara geçecek: 4C'li 19.616 taban maaş alanlara...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş ve memur ile emeklilerin Ocak-Haziran dönemi zam oranları netleşmişti. Zamlı maaşlara ilişkin 14 günlük fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Emekliler, merakla bekledikleri bu fark ödemelerini belirtilen tarihten itibaren hesaplarında görebilecek. İşte, 14 günlük zam farkı ödemelerine ilişkin detaylar…

1 /13 "Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin zam farklarının ödeme tarihini açıkladı. Emekliler, belirlenen tarihte hesaplarına yatacak fark ödemelerini alabilecek. İşte detaylar…

2 /13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 24 Ocak 2025 tarihinde Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı zam farklarının ve Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

3 /13 Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, bu ödemelerin 2 milyon 486 bin 870 kişiye yapılacağını belirtti.

4 /13 Hesaplara yatırılacak Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Bakan Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

5 /13 Ne kadar ödeme yapılacak? Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkı yatırılacak.

6 /13 Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan 58 bin 644 kişiye ise toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme yapılacak. Ödemeler, vatandaşların aylık almakta oldukları banka hesapları ve PTT şubelerinden alınabilecek.

7 /13 Memur emeklilerinin maaş farkları şu şekilde hesaplandı: Müsteşar (1/1) emekli maaşı Aralık ayında 63.947,22 TL iken, Ocak ayında 71.326,73 TL'ye yükselmiş ve 7.379,51 TL fark oluşmuştur. Genel Müdür (1/1) maaşı Aralık ayında 56.597,38 TL iken, Ocak ayında 63.128,72 TL'ye çıkmış ve 6.531,34 TL artış yaşanmıştır.

8 /13 Şube Müdürü (Lisans - 1/4) emekli maaşı 26.372,20 TL'den 29.415,55 TL'ye yükselmiş ve fark 3.043,35 TL olmuştur. Lisans mezunu memur (1/4) maaşı 21.479,71 TL iken, 23.958,47 TL'ye çıkmış ve 2.478,76 TL fark oluşmuştur.

9 /13 Öğretmen (1/4) maaşı 26.372,20 TL'den 29.415,55 TL'ye yükselmiş ve 3.043,35 TL artış yaşanmıştır. Kaymakam (1. sınıf, 1/4) maaşı 37.165,47 TL'den 41.454,37 TL'ye çıkarak 4.288,90 TL fark elde etmiştir.

10 /13 Başkomiser (1/4) emekli maaşı 27.046,63 TL'den 30.167,81 TL'ye yükselmiş ve 3.121,18 TL artış yaşanmıştır. Polis memuru (1/4) maaşı 26.594,78 TL'den 29.663,82 TL'ye çıkarak 3.069,04 TL fark oluşmuştur.

11 /13 Hemşire (Lisans - 1/4) maaşı 26.372,20 TL'den 29.415,55 TL'ye yükselmiş ve 3.043,35 TL fark meydana gelmiştir. Mühendis (1/4) maaşı da 26.372,20 TL'den 29.415,55 TL'ye çıkarak aynı şekilde 3.043,35 TL artış görmüştür.

12 /13 Lise mezunu teknisyen (1/4) maaşı 18.933,32 TL'den 21.118,23 TL'ye yükselmiş ve 2.184,91 TL fark oluşmuştur. Pratisyen hekim (1/4) maaşı 46.131,31 TL'den 51.454,86 TL'ye çıkarak 5.323,55 TL artış yaşamıştır.