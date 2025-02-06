Emekliye ödeme 24.000 TL'ye çıktı! Şubat ayı promosyon miktarı duyuruldu: En yüksek promosyon veren banka hangisi?

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,

Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,

Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.