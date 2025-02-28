Emekliye promosyon zammı şekilleniyor: Emekli promosyonu 27 bin TL olacak mı? SGK anlaşması...

TABAN ÖDEMELER ARTACAK

Mevcut protokole göre bankalar, belirlenmiş taban promosyon miktarlarının altına inemiyor. Şu anki uygulamaya göre:

10 bin TL’nin altındaki maaşlar için en az 5 bin TL,

10 bin – 14 bin 999 TL arasındaki maaşlar için en az 8 bin TL,

15 bin – 19 bin 999 TL arasındaki maaşlar için en az 10 bin TL,

20 bin TL ve üzerindeki maaşlar için en az 12 bin TL promosyon ödeniyor.

Yeni protokol ile maaş dilimleri ve promosyon tutarlarında artış yapılması bekleniyor.