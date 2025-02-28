Emekliye promosyon zammı şekilleniyor: Emekli promosyonu 27 bin TL olacak mı? SGK anlaşması...

Milyonlarca emekli için Mart ayının gündeminde bayram ikramiyesi ve banka promosyonları yer alıyor. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Mart ayında ödenecek. Eğer ikramiye tutarında artış yapılacaksa, ödeme öncesinde yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan, emeklilere yönelik banka promosyonlarında da yeni gelişmeler bekleniyor.
Mart ayıyla birlikte bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye hazırlanıyor. Asıl önemli gelişme ise SGK ile bankalar arasında yapılacak protokol sonrası yaşanacak. Yeni anlaşmalarla birlikte emeklilere sunulacak promosyon tutarlarında artış beklenirken, tüm emekliler bu fırsattan yararlanabilecek.
PROMOSYONLAR İÇİN SGK DÜĞMEYE BASTI
Emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar için Mart ayında banka promosyonlarında önemli değişiklikler bekleniyor. Bankalar yeni promosyon kampanyalarını duyurmaya hazırlanırken, en büyük gelişme Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanacak yeni protokolle yaşanacak.
TABAN ÖDEMELER ARTACAK
Mevcut protokole göre bankalar, belirlenmiş taban promosyon miktarlarının altına inemiyor. Şu anki uygulamaya göre:
10 bin TL’nin altındaki maaşlar için en az 5 bin TL,
10 bin – 14 bin 999 TL arasındaki maaşlar için en az 8 bin TL,
15 bin – 19 bin 999 TL arasındaki maaşlar için en az 10 bin TL,
20 bin TL ve üzerindeki maaşlar için en az 12 bin TL promosyon ödeniyor.
Yeni protokol ile maaş dilimleri ve promosyon tutarlarında artış yapılması bekleniyor.
PROMOSYONLARDA REKOR KIRILABİLİR Mİ?
Bankalar, SGK’nın belirlediği taban promosyonların altına inemezken, rekabet doğrultusunda bu rakamları yükseltebiliyor. Mevcut kampanyalarda bazı bankalar ek koşullar sunarak promosyon tutarlarını 27 bin TL’ye kadar çıkarabiliyor. Yeni dönemde bu rakamın da üzerine çıkılması bekleniyor.
GÜNCELLEMELER TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK
Promosyon artışları yalnızca taahhüdü bitenleri değil, hâlihazırda bir promosyon anlaşması bulunan emeklileri de ilgilendiriyor. Güncellenen promosyonlardan yararlanmak isteyen emeklilerin, bankaya başvuruda bulunması yeterli olacak.
YENİ PROMOSYON SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Hâlihazırda promosyon alan emeklilerin, kalan taahhüt süreleri hesaplanarak yeni promosyon tutarına geçiş sağlanacak. Bunun için mevcut promosyon tutarı, 36’ya bölünüp kalan ay sayısıyla çarpılacak.
ÖRNEK HESAPLAMA YÖNTEMİ
Örneğin; 1 yıl önce 12 bin TL promosyon alan bir emekli, yeni kampanyaya katılmak isterse, kalan 24 aylık taahhüt süresinin bedelini iade etmek durumunda olacak:
12.000 TL / 36 = 333,33 TL
333,33 TL x 24 ay = 8.000 TL
Bu durumda emekli, ya 8 bin TL’yi iade ederek yeni promosyonunu alacak ya da banka yeni promosyon ödemesinden 8 bin TL’yi düşerek kalan miktarı yatıracak.
BANKA DEĞİŞİKLİĞİNE GİDENLER NE YAPACAK?
Emekliler, promosyonlarını mevcut bankasında güncelleyebileceği gibi başka bir bankaya da maaş taşıyabilecek. Bunun için mevcut bankasına kalan taahhüt süresinin promosyon tutarını iade edip, maaşını yeni bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon fırsatından yararlanabilecek.