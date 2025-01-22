Emeklilerin her zaman yanında olduklarını, aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarını bildiren Işıkhan, "2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 114,3 arttı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44,4 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 66,7 arttı. Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15,75 artırıyoruz." diye konuştu.

Refah payı ile ilgili ise yeni bir gelişme yaşanmadı.