TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonu sonrası, memur ve memur emeklileri maaşlarına yüzde 11,54, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,74 oranında zam yapıldı. TBMM'deki görüşmelerde, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı yüzde 15,75 artışla 14.469 TL'ye çıkarıldı. Zam oranlarının netleşmesiyle, vatandaşlar refah payı olarak bilinen seyyanen zam beklentisine odaklandı. Refah payı, ekonomik koşullara göre maaşlara eklenen bir ödeme olarak tanımlanıyor. Peki, emekli ve memur maaşlarına ek refah payı verilecek mi? Ayrıntılar için gözler TBMM'den gelecek açıklamalarda.
Aralık ayı TÜİK enflasyon verileri sonrası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, memurlara ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Ancak ek zam ve refah payı beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşını artırmak için yasal düzenleme çalışmalarının başladığını duyurdu. 2024 Temmuz ayında 12.500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığının, oransal artışlardan etkilenmediğini belirten Işıkhan, bu rakamın yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Peki, emekli ve memurlar için refah payı veya seyyanen zam yapılacak mı? Ayrıntılar için gözler yeni düzenlemelerde.
EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi.
Emeklilerin her zaman yanında olduklarını, aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarını bildiren Işıkhan, "2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 114,3 arttı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44,4 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 66,7 arttı. Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15,75 artırıyoruz." diye konuştu.
Refah payı ile ilgili ise yeni bir gelişme yaşanmadı.
REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?
Refah payı, işverenin çalışanlarına sunduğu, genellikle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan, maaşlarının üstüne eklenen ek bir ödemedir.
Bu ödeme, işçilerin temel maaşlarına ilaveten yapılır ve işçinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacı taşır.
Refah payı, işveren tarafından verilen ek bir ödeme olduğu için, yasal bir zorunluluk değildir, ancak bazı sektörlerde, özellikle toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleriyle çalışanlara sağlanabilir.