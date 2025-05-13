Emekliye Temmuz ara zammı hesaplandı! SSK, BAĞ-KUR'luya 17 bin 47 TL'ye yükselecek! 14.469, 16.000, 17.200 TL maaş alana...

Nisan ayı enflasyon verisinin yüzde 3 olarak açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz zammına ilişkin ilk ipuçları da netleşmeye başladı. Ekonomistlerin beklenti anketlerine göre, yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 18 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacakken, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı anlamına geliyor. Gözler şimdi, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarında.
Nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon verisinin yüzde 18,72 olarak belirlenmesiyle, Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak maaş artışları da şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kesinleşen zam oranı bu seviyeye ulaşırken, memur ve memur emeklileri ise yüzde 10’luk toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25’e yaklaşması bekleniyor. Bu tabloya göre hem emeklilerin hem de memurların maaşlarında önemli artışlar gündemde. İşte Temmuz zammıyla birlikte oluşması beklenen yeni maaş tablosuna dair ilk tahminler...
EMEKLİLER TEMMUZ ZAMMINI BEKLİYOR
Temmuz ayında maaşlara yapılacak artışla birlikte emekliler yılın ikinci gelir artışını alacak. Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatarken, gözler Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı zam oranını belirleyecek.
Açıklanan 4 aylık verilere göre yüzde 13,36’lık artış kesinleşmiş durumda. Kalan iki ay için beklentiler Mayıs ayında yüzde 2,2, Haziran ayında ise yüzde 1,7 enflasyon yönünde. Bu tahminler gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17,82 olacak.
TABAN AYLIĞA ZAM BEKLENİYOR
Ocak ayında yüzde 15,75’lik artışla 10.000 TL'den 14.469 TL’ye çıkarılan taban emekli aylığının Temmuz ayında da artırılması bekleniyor. Yüzde 17,82 oranında bir zam gelirse taban maaş 17.042 TL’ye yükselecek. Böylece kök maaşı bu rakamın altında olanların ödemesi yeni taban seviyesine tamamlanacak.
MEMURLARA ZAM VE ENFLASYON FARKI
Memur ve memur emeklileri için Nisan itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı yüzde 6,94 olarak netleşti. Bu fark, toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 12,29’a ulaştı. 6 aylık enflasyonun yüzde 17,82 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 16,71 oranında zam alacak.
REFAH PAYI VE EŞİTLEME GÜNDEMDE DEĞİL
Şu ana kadar memur zammı ile SSK-Bağ-Kur emeklilerinin zammının eşitlenmesi ya da refah payı verilmesine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Temmuz ayında oranlar açıklandıktan sonra hükümetin bu yönde bir karar alması ihtimal dahilinde.
ZAM SADECE EMEKLİLERİ DEĞİL HERKESİ ETKİLEYECEK
Memur maaşlarındaki artış sadece memurlar ve emeklilerini değil; 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı, sosyal ekonomik destek (SED) ödemeleri ve aile yardımları gibi pek çok kalemi de etkiliyor. Bu nedenle Temmuz zammı milyonlarca vatandaşın gelirinde artış anlamına gelecek.
ÖNE ÇIKAN VERİLER
Nisan enflasyonu: %3
4 aylık toplam enflasyon: %13,36
SSK-Bağ-Kur emeklisi kesinleşen zam: %13,36
Memur enflasyon farkı: %6,94
Memur 4 aylık toplam artış: %12,29
Tahmini 6 aylık enflasyon: %17,82
Memur Temmuz zammı tahmini: %16,71
En düşük memur maaşı: 49.099 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 22.028 TL
Mevcut taban emekli aylığı: 14.469 TL
Tahmini yeni taban aylık: 17.042 TL