Emekliye Temmuz ara zammı hesaplandı! SSK, BAĞ-KUR'luya 17 bin 47 TL'ye yükselecek! 14.469, 16.000, 17.200 TL maaş alana...

Nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon verisinin yüzde 18,72 olarak belirlenmesiyle, Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak maaş artışları da şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kesinleşen zam oranı bu seviyeye ulaşırken, memur ve memur emeklileri ise yüzde 10’luk toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25’e yaklaşması bekleniyor. Bu tabloya göre hem emeklilerin hem de memurların maaşlarında önemli artışlar gündemde. İşte Temmuz zammıyla birlikte oluşması beklenen yeni maaş tablosuna dair ilk tahminler...