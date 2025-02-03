Emekliye Temmuz'un ilk zam oranı son dakika açıklandı: 14.469 TL taban maaş alan SSK, Bağ-Kur ve 4C'li...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025'te alacağı maaş artışları şimdiden merak konusu oldu. Zam oranı, yılın ilk altı ayında oluşacak enflasyon verilerine göre belirlenecek. Ocak-Haziran dönemi enflasyonu, emeklilerin ve memurların maaşlarına doğrudan yansıyacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerinin ilki bugün belli olacak. İşte emekli ve memur maaşlarıyla ilgili ilk hesaplamalar…
Emekliler, 2025 yılında maaş artışlarının yanı sıra ikramiye ve banka promosyonlarıyla ek gelir elde etme fırsatı bulacak. Yeni yılın ilk zam oranları açıklanırken, emekliler için kritik süreç başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek maaş artışı ve ek ödemelerle ilgili hesaplamalar yakından takip ediliyor. İşte emeklileri bekleyen tüm gelişmeler…
TÜİK Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.
BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans tarafından yapılan beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.
YILLIK YÜZDE 41,11'E İNECEK
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.
Emeklilerin Temmuz Zammı İçin İlk Veri Açıklandı! İşte Beklenen Artış Oranları
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Enflasyon Zammı
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına, yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 5 zam alacak. Ayrıca, yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı kadar da enflasyon farkı hesaplanarak maaşlara yansıtılacak.
Ocak Enflasyonu Belli Oldu, Zam İçin İlk Veri Geldi
Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarını belirleyecek ilk veri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.03 arttı. Böylece, 20 milyonu aşkın kişinin Temmuz zammı için geriye beş enflasyon verisi kaldı.
En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Temmuz’da Daha da Yükselecek
Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 6'lık zam almış, enflasyon farkıyla birlikte bu oran yüzde 11.54’e ulaşmıştı. Bu artışla en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya yükselmişti. Hakem Kurulu’nun belirlediği yüzde 5’lik zam oranına göre Temmuz ayında en düşük memur maaşı 45 bin 912 liraya, memur emekli maaşı ise 20 bin 598 liraya çıkacak. Ancak, enflasyon farkı ile bu rakamlar daha da yükselecek.
Temmuz Zammı İçin Enflasyon Tahminleri
Eğer yılın ilk altı aylık enflasyonu yüzde 10 seviyesinde gerçekleşirse, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10 zam yapılacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 8.96 oranında artış söz konusu olacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 13’e ulaşırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13’e, memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 11.93’e çıkacak.
Merkez Bankası’nın Enflasyon Tahmini ve Beklentiler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı dördüncü Enflasyon Raporu’nda, 2025 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 21 olarak güncellemişti. Merkez Bankası, bu yılın ilk enflasyon raporunu ise 7 Şubat Cuma günü İstanbul’da açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenecek toplantıyla raporun detaylarını paylaşacak.
Temmuz 2025 Memur Maaşları ve Emekli Aylıkları
Temmuz ayında memur maaşlarına enflasyon farkı hariç yüzde 5 zam yapılması durumunda, unvan ve derece bazında yeni maaşlar şu şekilde olacak:
Memur Maaşları (Temmuz 2025 - %5 Zamlı)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4Mevcut: 66.358 TL → Zamlı: 69.675 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1Mevcut: 45.555 TL → Zamlı: 47.832 TL
Uzman Öğretmen 1/4Mevcut: 58.663 TL → Zamlı: 61.596 TL
Öğretmen 1/4Mevcut: 52.935 TL → Zamlı: 55.581 TL
Başkomiser 3/1Mevcut: 64.481 TL → Zamlı: 67.705 TL
Polis Memuru 8/1Mevcut: 58.938 TL → Zamlı: 61.884 TL
Uzman Doktor 1/4Mevcut: 109.154 TL → Zamlı: 114.611 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1Mevcut: 53.465 TL → Zamlı: 56.138 TL
Mühendis 1/4Mevcut: 67.691 TL → Zamlı: 71.075 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1Mevcut: 47.224 TL → Zamlı: 49.585 TL
Profesör 1/4Mevcut: 96.374 TL → Zamlı: 101.192 TL
Araştırma Görevlisi 7/1Mevcut: 63.877 TL → Zamlı: 67.070 TL
Vaiz 1/4Mevcut: 55.332 TL → Zamlı: 58.098 TL
Avukat 1/4Mevcut: 63.637 TL → Zamlı: 66.818 TL
Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.
Memur Emeklisi Aylıkları (Temmuz 2025 - %5 Zamlı)
Müsteşar (1/1)Mevcut: 71.326 TL → Zamlı: 74.893 TL
Genel Müdür (1/1)Mevcut: 63.128 TL → Zamlı: 66.285 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4)Mevcut: 29.415 TL → Zamlı: 30.886 TL
Memur (Lisans - 1/4)Mevcut: 23.958 TL → Zamlı: 25.156 TL
Öğretmen (1/4)Mevcut: 29.415 TL → Zamlı: 30.886 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4)Mevcut: 41.454 TL → Zamlı: 43.527 TL
Başkomiser (1/4)Mevcut: 30.167 TL → Zamlı: 31.676 TL
Polis Memuru (1/4)Mevcut: 29.663 TL → Zamlı: 31.147 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)Mevcut: 29.415 TL → Zamlı: 30.886 TL
Mühendis (1/4)Mevcut: 29.415 TL → Zamlı: 30.886 TL
Teknisyen (Lise - 1/4)Mevcut: 21.118 TL → Zamlı: 22.174 TL
Pratisyen Hekim (1/4)Mevcut: 51.454 TL → Zamlı: 54.027 TL
Profesör (1/4)Mevcut: 56.308 TL → Zamlı: 59.124 TL
İmam-HatipMevcut: 29.415 TL → Zamlı: 30.886 TL
Avukat (1/4)Mevcut: 29.415 TL → Zamlı: 30.886 TL
Not: Bu maaşlar yalnızca yüzde 5’lik zam hesaplamasına dayalıdır, enflasyon farkı henüz dahil edilmemiştir. Gerçekleşecek enflasyon farkına bağlı olarak maaşlar daha da artacaktır.