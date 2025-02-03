Emekliye Temmuz'un ilk zam oranı son dakika açıklandı: 14.469 TL taban maaş alan SSK, Bağ-Kur ve 4C'li...

En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Temmuz’da Daha da Yükselecek

Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 6'lık zam almış, enflasyon farkıyla birlikte bu oran yüzde 11.54’e ulaşmıştı. Bu artışla en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya yükselmişti. Hakem Kurulu’nun belirlediği yüzde 5’lik zam oranına göre Temmuz ayında en düşük memur maaşı 45 bin 912 liraya, memur emekli maaşı ise 20 bin 598 liraya çıkacak. Ancak, enflasyon farkı ile bu rakamlar daha da yükselecek.