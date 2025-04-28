Emekliye toplu artış haritası belli oldu! Promosyon, ikramiye, toplu sözleşme zammı ile hepsi değişiyor: İşte sil baştan yeni maaşlar...

Emekliler için önümüzdeki aylarda birçok alanda önemli değişiklikler yaşanacak. Promosyonlardan taban maaş düzenlemelerine, toplu sözleşme zamlarından ikramiye ödemelerine kadar birçok konuda yeni adımlar atılacak. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan süreçte maaş artışları netleşecek, ek ödemeler hesaplara yatırılacak. Emekliler, bu dönemde hem yeni zam oranlarını öğrenecek hem de banka promosyonları ve bayram ikramiyeleri gibi ek gelir imkanlarından yararlanabilecek.
Mayıs ayı itibarıyla emekliler için yoğun bir ödeme takvimi devreye giriyor. Banka promosyonlarından bayram ikramiyelerine, enflasyon farkından taban maaş düzenlemesine kadar birçok ödeme ve artış üç ay içinde gerçekleşecek. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmeleriyle emeklilerin önümüzdeki iki yıla dair mali hakları belirlenecek.
EMEKLİLER İÇİN ÜÇ AYLIK ÖDEME TAKVİMİ BAŞLIYOR
Mayıs ayıyla birlikte emekliler için promosyon, ikramiye, maaş zammı ve toplu sözleşme gibi önemli gelişmelerin yaşanacağı yeni bir dönem başlıyor. İşte önümüzdeki üç ayı kapsayan detaylı ödeme ve zam takvimi:
MAYIS AYINDA PROMOSYONLAR GÜNCELLENECEK
Emekli banka promosyonlarında yeni dönem kapıda. Önümüzdeki ay bankalarla yapılacak yeni protokollerle promosyon tutarlarının artırılması bekleniyor. Şu anda 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen en düşük promosyonlar, maaşlardaki Ocak artışı da dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Bankalar arasındaki rekabetin de etkisiyle yüksek promosyonların 24 bin lirayı aşması ve yeni rakamların açıklanması öngörülüyor.
HAZİRAN’DA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ
Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi Haziran ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk gelirken, ikramiye ödemeleri 2-5 Haziran arasında yapılacak. Emekliler 4 bin lira ikramiye alırken, ölüm aylığı alanlara ise oranlarına göre 3 bin, 2 bin ve bin lira ödeme yapılacak. Ayrıca Mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da bu ikramiyeden yararlanabilecek.
TEMMUZ'DA ÇİFTE ZAM DÖNEMİ
Temmuz ayında emeklilere iki ayrı zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı verilecek. SSK emeklileri 17-26 Temmuz arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise ay başında maaş ödenecek, ardından zam farkı yatırılacak.
Ayrıca Temmuz'da taban maaşlarda da artış yapılacak. Şu anda 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranına göre yeniden belirlenecek.
AĞUSTOS’TA TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
Ağustos ayında memur ve memur emeklileri için kritik bir dönem başlayacak. Yapılacak toplu sözleşme görüşmeleriyle önümüzdeki iki yıl için zam oranları netleşecek. 2026 Ocak-Temmuz ve 2027 Ocak-Temmuz dönemleri için belirlenen oranların üzerine, gerçekleşecek enflasyon farkları da eklenecek.
ÜÇ AYLIK ÖDEME TAKVİMİ
HAZİRAN
6-9 Haziran: Kurban Bayramı
2-5 Haziran: Bayram ikramiyesi ödemeleri
TEMMUZ
1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş ödemesi, ardından zam farkı
3 Temmuz: Emekli maaşı zam oranı açıklanacak
15 Temmuz: Memurlara zamlı maaş ödemesi
17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaşlar yatırılacak
AĞUSTOS
Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak.