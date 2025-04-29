Emekliye toplu artış haritası belli oldu! Promosyon, ikramiye, toplu sözleşme zammı sil baştan değişiyor: İşte yeni maaşlar...

HAZİRAN’DA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ

Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi Haziran ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk gelirken, ikramiye ödemeleri 2-5 Haziran arasında yapılacak. Emekliler 4 bin lira ikramiye alırken, ölüm aylığı alanlara ise oranlarına göre 3 bin, 2 bin ve bin lira ödeme yapılacak. Ayrıca Mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da bu ikramiyeden yararlanabilecek.