2025 yılı için emekli maaşı zam oranlarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışları, emeklilerin gelirini belirlemede kritik öneme sahip. Ocak 2025'te geçerli olacak yeni maaş artışı, 2024 yılının son 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte kesinleşecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında emekli olan yaklaşık 16 milyon vatandaş, yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

1 /9 2024 yılının sonuna yaklaşılırken, emekli vatandaşlar Ocak 2025'te geçerli olacak maaş zamlarını merak ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş güncellemeleri, enflasyon oranlarına bağlı olarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 2024'ün son 6 aylık enflasyon verileri, zam oranını doğrudan etkileyecek. Bunun yanı sıra, refah payı gibi ek düzenlemelerin de maaş artışlarına yansıyabileceği ifade ediliyor.

2 /9 EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI! 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

3 /9 EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR? "Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.

4 /9 2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.

5 /9 Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

6 /9 ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu.

7 /9 Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri: OVP: Yüzde 41,50 PKA: Yüzde 44,11 AA: Yüzde 44,23

8 /9 MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİ TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44 olarak güncelledi. 2024 Temmuz ayında maaşlarına 24,73'lük zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu hesap doğrultusunda maaşlarına 2025 Ocak ayında 15,45 oranında zam almış olacak. SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU 4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ 4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ 4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ