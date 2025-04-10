Emekliye yeni maaş tablosu oluştu! 3 aylık fark maaşlara nasıl yansıyacak? Emekli, memur ve 600 bin kamu işçisi...

Bu yıl işçi, memur ve emekliler için kritik bir toplu sözleşme yılı. Hem kamu kurumlarında hem özel sektörde milyonların maaşları, sosyal hakları ve zam oranları bu masada belirlenecek. Yeni dönemin gelir haritası çizilecek. Talepler netleşti, oranlar konuşulmaya başlandı. İlk 3 aylık enflasyon verileri ise zam pazarlıklarında belirleyici olacak. Peki kim ne talep ediyor, hangi oranlar gündemde, emekli ve memurun maaşı nasıl şekillenecek? İşte detaylar…

1 /12 Hem kamu hem özel sektörde iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme maratonu bu yıl yeniden başlıyor. İlk etapta 600 bin kamu işçisinin mali ve sosyal hakları için görüşmeler başlayacak. Ardından gözler, 5 milyon memur ve yaklaşık 3 milyon memur emeklisinin maaş zamlarının belirleneceği kritik sürece çevrilecek.

2 /12 TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ BAŞLIYOR: MİLYONLARIN GELİRİ BELİRLENECEK 2025 yılı, hem kamu hem de özel sektörde çalışan milyonlarca kişi için kritik bir toplu sözleşme yılı olacak. İki yılda bir yenilenen süreç bu yıl yeniden başlıyor. İlk adım kamu işçileriyle atılacak, ardından memurlar ve memur emeklileri için pazarlıklar başlayacak. Sonbaharda ise özel sektör çalışanları masaya oturacak. Ücretler kadar sosyal haklar da gündemde olacak.

3 /12 TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK? Toplu sözleşme maratonu, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile başlayacak. Bu sürece ilişkin hazırlıklar şimdiden hız kazandı.

4 /12 Ağustos ayında sıra, yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyona yakın memur emeklisine gelecek. Burada 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranları ile sosyal haklar netleşecek. Eylül ayında ise özel sektör cephesinde, metal iş kolunda çalışan 300 bin işçi için toplu sözleşme süreci başlatılacak.

5 /12 KİMLERİ KAPSIYOR? Kamu toplu iş sözleşmeleri; Karayolları, Devlet Demiryolları, Elektrik santralleri, Bakanlıklar, Üniversiteler, Kamu hastaneleri gibi birçok kurumda görev yapan kamu işçilerini kapsıyor. Ayrıca taşerondan kadroya geçen personeller de bu sözleşme kapsamında haklarını arayacak.

6 /12 KAMU İŞÇİLERİNİN TALEBİ NE? TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak talepleri şöyle: Günlük brüt taban ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi, 2025’in ilk altı ayında %50 zam, İkinci yarı için %25 zam, Tüm dönemler için ayrıca %10 refah payı uygulanması. Şimdi gözler, kamu işvereninin vereceği ilk teklifte.

7 /12 MEMUR VE EMEKLİ İÇİN PAZARLIK AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Görüşmelerde, 2026 ve 2027 yıllarında ocak-temmuz dönemlerinde yapılacak 4 ayrı zam oranı ve enflasyon farkı netleştirilecek. Ayrıca sosyal haklar da masada olacak.

8 /12 MEMUR SENDİKALARI HANGİ TALEPLERLE MASAYA OTURACAK? Memur sendikalarının gündeme taşıyacağı başlıca talepler şunlar: Ek gösterge artışı, Görevde yükselme sınavları, Bayram ikramiyesi ve kira desteği, Emekliye aile yardımı ve vergi indirimi, Sözleşmeli personele kadro hakkı, Disiplin affı, Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma düzenlemesi.

9 /12 TEMMUZDA KİMLER NE KADAR ZAM ALACAK? Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen %5 zam ile birlikte, enflasyon farkı da alacak.

10 /12 3 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU: ZAMLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI TÜİK verilerine göre ilk üç ayda oluşan enflasyon oranı: Memurlar için şu ana kadar %3,83 enflasyon farkı oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden %9,02 seviyesine ulaştı.

11 /12 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık zam oranı %10,06 olarak hesaplandı. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle bu oranların daha da yükselmesi bekleniyor.