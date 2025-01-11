Emekliye yüzde 4 artışla maaşlara yatacak! 14.469 TL taban maaş alan SSK, Bağkur'lular en az....

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ENFLASYON ORANI KADAR ARTIRILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taban maaş düzenlemesi için açıklamada bulundu. Buna göre; en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı kadar; yüzde 15,75 oranında artırılarak 12 bin 500 TL'den 14 bin 669 TL'ye yükseltildi. Bu rakam ocak-haziran dönemi için geçerli olacak.