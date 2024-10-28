Emekliye zam oranı şekillendi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı: 12.500 TL kök maaş alanlara...

Milyonlarca emeklinin gözü, Ocak ayında açıklanacak enflasyon verilerinde. Belirlenecek enflasyon oranı emeklilerin zam oranını da etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 6 toplu sözleşme zammının üzerinde oluşacak enflasyon farkı yansıtılacak. Peki emekli maaş zammı ocak ayında ne kadar olacak? Kök maaşa refah payı eklenecek mi?
Geçtiğimiz Ocak ayında olduğu gibi, bu yıl da maaş artışlarının eşitlenmesi gündemde. Bu düzenlemeyle hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam alabilecek. Peki emeklinin maaş zammı ne kadar olacak?
Enflasyon Rakamları Belirleyici Olacak
Ocak ayında yapılacak emekli maaş zamları için belirleyici unsur, açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamları olacak.
Şu ana kadar üç aylık enflasyon verileri yüzde 8.92 olarak açıklanırken, yıl sonu için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 41 ile 48 aralığında seyrediyor.
Bu tahminlere göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 13-15 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.
Tahminler ve Hesaplamalar Netleşiyor
Yıl sonu tahminlerine göre yapılacak hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13-15 aralığında, Emekli Sandığı emeklilerinin ise yüzde 9-11 aralığında olacak.
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Emekli Sandığı emeklileri daha yüksek zam oranı alırken, bu yıl tersine bir durum bekleniyor.
Dengelenme Olacak mı?
Geçen yıl Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasındaki fark refah payı eklenerek yüzde 49.25 oranında eşitlenmişti.
Bu Ocak ayında da benzer bir düzenlemenin gündeme gelmesi, Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eşitlenmesi bekleniyor.
Refah Payı Eklenir mi?
Ocak ayında maaşlara ek bir refah payı eklenmesi de gündemde. Yüzde 13-15 aralığında beklenen 6 aylık enflasyon artışının yeterli görülmemesi durumunda, geçen yıl olduğu gibi yüzde 5-10 arasında refah payı eklenmesi planlanabilir.
2025 yılı bütçesinde artış oranlarının yüzde 20 seviyesine yakın olacağı beklentisi de bu ihtimali güçlendiriyor.
Zamlar Ne Zaman Kesinleşecek?
2025’in ilk 6 ayını kapsayacak emekli zam oranları, 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak.
Eğer refah payı eklenmesi kararlaştırılırsa bu da yıllık enflasyon verisi sonrası belirlenecek ve Meclis’te yapılacak düzenlemenin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
Taban Maaş Artışı Gündemde
Emekli maaşlarına yapılacak zam dışında taban maaşın artırılması da masada. En son 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükseltilen taban maaşın, yeni düzenlemeyle 15 bin TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor.