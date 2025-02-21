Emekliye zamlı olarak eklendi! Yeni maaş şekillendi! 14.469 TL ve üstü maaş alanlar...

EMEKLİ ZAMMI İLE YENİ MAAŞ

TÜİK, 2025 Ocak ayı enflasyon oranını yüzde 5,03 olarak duyurdu. TÜİK tarafından açıklanan bu veri, 2025 Temmuz ayında yapılacak emekli zammı için önemli bir referans. Zira açıklanan bu veri sonucunda, tahmini 2025 Temmuz ayı emekli zammı hesaplanabiliyor.

Peki, 14.469 TL emekli maaşı alan vatandaşlar için tahmini emekli zammı ne kadar olacak?