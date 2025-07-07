Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelin 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. EGM atamaları kapsamında; 9 yeni il emniyet müdür yardımcısının, 17 şube ve 12 ilçe emniyet müdürünün, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi. Abdurrahman Soğuksu il emniyet müdür yardımcısı oldu. Umut Karagöz Arnavutköy, Mehmet Ali Taşçı Bağcılar, Murat Milletsever ise Beyoğlu ilçe emniyet müdürü oldu. İşte İl emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, ilçe ve şube müdür yardımcıları atama listesi.

1 /4 İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 17 şube ve 12 ilçe emniyet müdürü, 9 il emniyet müdür yardımcısının atamaları gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği tarafından duyurulan EGM atama listesine göre, İl emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, ilçe ve şube müdür yardımcıları atama listesi belirlendi. Turgut Coşkun Büyükçekmece, Turan Çelik Beşiktaş Hakan Dulkadir Başakşehir ilçe emniyet müdürü oldu. Mustafa Parasız Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü, Cengizhan Zengin Çevik Kuvvet şube Müdürü oldu.

2 /4 EGM İstanbul atamaları listesine göre, Mustafa Aktan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü, Orhan Şen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Yusuf Erkan İstanbul Havalimanı Şube Müdürü oldu.

3 /4 2.SNF.EMN.MD. Abdurrahman Soğuksu – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Hüseyin Kaya – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Korkut Okyar – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Muhammet Hanifi Zengin – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Cemil Erim – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

3.SNF.EMN.MD. Lütfü Doğan – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Erdem Torlak – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Mehmet Baysal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Gökhan Bambal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı